FETÖ’NÜN PİYONLARI

Türkiye’de dini kullanarak her türlü ihaneti ve okkabazlığı yaptıktan sonra Pensilvanya kaçan Amerikan uşağı CIA ajanı Fethullah Gülen denilen satılmış ülkemize karşı ihanetine devam ediyor. Şimdi de saf kadın maşalarını kullanarak onlara yeni bir görev videosu göndermiş. Din tüccarı bu şarlatan Mersin’in il ablası olan bir kadına gönderdiği video mesajında şifrelenmiş suikast emri göndermiş. Fethullah Gülen denilen Türkiye düşmanı bu alçak şorolo Mersinde aralarında örgütün yeni il ablası, ilçe imamları, eğitim sorumluları, il ve ilçe finansçıları, öğrenci sorumluları ve Asker mahrem imamlarının olduğu yeni bir oluşumla faaliyetine devam ettiği görülüyor. Gönderdiği şifreli kasette toplumun sürekli gerilim halinde olması için örgüt üyelerinin her an eylem ve suikastlara hazır olunmasını, aşrıca dini duyguların istismar edilerek terör örgütlerinin dirençlerinin artırılmasının yerine getirilmesini istediği ortaya çıkmıştır. Mesajda yer alan bir diğer hususta tutuklu bulunan FETÖ terör örgütü üye yakınlarının “Kardeş Aile” uygulamasına geçmeleri istenmekte. Sizin anlayacağınız bu ahlaksız ve düzenbaz Fethullah Gülen dini kullanarak kandırdığı binlerce insanın hayatlarını söndürdüğü yetmiyormuş gibi, şimdi de yeni bir teşkilatlanmayla sabıkalı toplum yaratmanın peşinde.

Fethullah Gülen dini kendisine dayanak yaparak kurduğu FETÖ terör örgütü görev ve sorumluluk yönünden bir takım bölümlerden oluştuğu ortaya çıkmıştır. Bu örgütün tabanını kolay kandırılabilen saflardan oluşan bir halk tabakasına dayandırmış. Bu tabaka aynı zamanda maddi finans kaynağını da oluşturmakta. Sırası geldimi birde bize gözü açık Kayserililer derler. Bunun hiç de böyle olmadığı Boydaklar Aile Grubunun FETÖ örgütünün içinde yer almasıyla ortaya çıkmıştır. Bu aile grubu yeni bir haber olarak medyada yer aldığına göre ETÖ örgütüne 500 milyon lira Himmet Yardımında bulundukları ortaya çıkmıştır. Fethullah Gülen denilen bu iblisin Türkiye’de hiçbir fakir-fukaraya ve hayır kurumlarına yardımı ve bağışta bulunduğu görülmemiştir. Böylesine büyük miktardaki himmet paralarının acaba nerelerde kullanıyor dersiniz? Pensilvanya’da papaz okuluna, Yahudi Kuruluşu olan Shalom Hartman Enstitisüne ve ABD’nin kongre üyelerine bolca yardımlarda bulunduğu olmuştur.

Fethullah Gülen’in baş sorumlusu olduğu FETÖ terör örgütüne üye olup da Türkiye’mize karşı ihanet içinde olanlar mahkemelerde hesap vermekte ve en ağır cezaları almaktalar. Hal böyle olmasına rağmen inattan, ya da saflıktan olsa gerek hala bu örgüte katılanların olması akıl fukaralığından başka bir şey değildir…