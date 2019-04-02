FİFA ve UEFA Türkiye ve Yurt dışı temsilcilerinin dikkatine!
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FİFA ve UEFA Türkiye ve Yurt dışı temsilcilerinin dikkatine!
Futbol ekonomik bir faaliyet. Futbolda etkin ve yetkin olan FİFA ve onun Avrupa uzantısı olan UEFA kulüplerin borçlarını azaltmak için mali denetim uygulaması kulüpleri sıkıntıya soktuğunun farkında değil değil. UEFA kulüpleri mali yönden kontrolde tutarsam kulüpleri borç batağından kurtarırım diye düşündü ama bu uygulama sonucunda kulüplere farklı cezalar vermesi, onları başarısız etmekten başka bir yere götürmedi. Belki gelirlerinin üstünde transfer harcamasını kontrolde tutmak kötü bir şey değildi ama kulüplere dönemsel transfer yasağı getirmesi ile sorun değişti. Kulüpler bundan şikayetçi, ceza ve transfer yaptırmama işi tam doğru değil.
Futbolculara da verimlilik cezası gelmezse transfer yasağı başarıda eksik kalıyor denmekte. Maden kulüpleri düşünüyorsun onların gelirlerinin çoğunu tüketen futbolcular verimli ise attıkları imzanın rakamları aynen verilsin. Ama siz nasıl işini yapmayan birini işten çıkartıyorsanız futbolcuda iyi oynayacak diye alındığına göre maç kadrosuna giremiyorsa verimli olduğu kadar sözleşmesinde ki ücreti almalı.
UEFA kulüplerin mali yönden zor durumda kalmasını önlemek istiyorsa elbet gelir ve gider dengesini kontrol etmeli ama bu arada futbolcuların başarısı kadar transfer sözleşmesinde ki ücreti almasına da el atmalı. İki konu paralel yürütülürse daha doğru yapılmış olur. Bir avukat nasıl ki aldığı davayı kazanırsa o davanın gelirini alabilir. Kaybederse hiç bir şey alamayacağı için kazanmak için uğraşı vereceği işin tabiyatı olsa gerek. Düşünün bir kez bir futbolcu verimsiz olsa da sözleşmesinde ki parayı alıyor hatta kadroya hiç girmese de 1 kuruş kesilemiyor hatta bu futbolcu 4 yıllık sözleşmesi varsa tazminatını vermedikçe kovamıyorsun. FİFA ve UEFA işte bu sıkıntıda bile futbolcu lehine karar verip kulüpleri batağa götürmekten kaçınmıyor. Bu çok yanlış.
Sözleşmesi başarısız olması yüzünden transfer parası yüzünden tarafların konusu üst kuruluşa yollanmışsa yüzde 90 futbolcu lehine sonuçlanıyor. Sonucunda da para cezasını ödeyemeyen kulüpler bu tip futbolcular yüzünden açmaza girdiklerinden gereken paraları ödeyemez duruma düşünce zaten gelirleri azalıyor ve o cezayı da ödeyemez duruma geldiğini ve bu cezalar yüzünden futbolun baltalandığını Üst kuruluş göremiyor. Üst kuruluş verimlilik için kesinlikle kulüpten yana olmalı çünkü kulüp ayakta duruyorsa sadece gelir gider dengesine değil parayı yutan ama verimsiz futbolcununda karnesinin oluşturulup o karnenin başarı nispetine göre para almasına el atılmalı.
UEFA Kriterleriyle uygulanmak üzere 2014-15 yılında Financal Fair Play uygulaması başladı. Özetle FFP Kriterleri nelermiş bir bakalım.
"Yöneticiler ve Kulüp başkanları kulüp için cebinden harcama yapamayacak, kendi yönetici veya iş ortaklarına ait borçları kaynaklarına iade edecekler. Kulüpler transferlere gelirlerinden daha fazla harcama yapmayacak. Sadece kulübe hibe edilen ve kulübe ait gelirler kulüp geliri sayılacak. Fazladan borçlanılırsa transfer yasağı cezası alınacak.
Öz sermayenin eksiye düşmesine izin verilmeyecek. Kulüpler denk bütçe kapsamında ve yıllık gelir-gider tahmininde başa baş noktasını yakalayacak. Futbolculara yapılacak ücret, maaş ve prim ödemeleri, toplam gelirin yüzde 70 ini geçemeyecek. Bütçesi 5 milyon Avro’nun altındaki takımlar kriterlerden muaf olacak. Kulüplerin altyapı, stadyum ve antrenman sahası için yapacağı yatırım amaçlı harcamalar başa baş noktası hesaplamalarına dahil edilmeyecek." vs. vs.
Evet aslında bir baba maaşından fazla harcar devamlı borçlanarak evi geçindirmeye devam ederse elbet bir yerde tıkanır ve eve icra gelince huzur kaçar. Yukarıda sıraladığım kriterlerin sadece transfer cezası verme noktası TAM yanlış. Bir takımın velev ki 2 kalecisi var ve biri sakatlandı, diğeri de başka kulübe gidecekse o zaman cezalı iken kaleci alamaması ve futbolcuların sözleşmelerinde ki parayı hak etmedikleri dönem almaları en önemlisiydi bu dikkatten kaçmış.
Kulüplerin borcunu azaltma ve kaliteli maçlar için benim önerilerimin uygulanması şart. Bir oyuncu niye alınır tabi ki iyi oynadığı için transfer edilir. Ancak yeni geldiği yerde futbolcuların yarısı beklenen başarıyı gösteremediği bilinir. Ama futbolcunun başarısı azsa, madem UEFA kulüpleri borç batağından kurtarmak istiyor, futbolcuların karnesini oluşturarak verimli olana sözleşmesindeki ücreti almasını sağlamalı. Bu arada ne kadar verimsiz ise bu para kulüpte kalmalıdır. İşte kulüp uyumsuz veya verimsiz futbolcu yüzünden borç batağından da az da olsa kurtarılmalıdır ey UEFA. Bu arada sert oyun oynayan ve rakibini sakatlayan oyuncu sakatladığı oyuncunun futboldan uzak kaldığı dönem kadar transferinden doğacak haftalık hesabının yarı parası kulübene kalmalıdır. Bu şekliyle sert oyun veya sakatlamaların faturasını ödeme örnekleri futbolu düzeltir ve kalite getirir. Ayrıca sarı ve kırmızı kart puanlaması ile transfer sözleşmesinde ki paradan kesintiler gereklidir ve kulübe kalmalıdır.
Şimdi gelelim geldiği kulüpte başarısız olan veya uyum yüzünden çekip gitmek isteyen oyuncu için niye parasal yönden hep kulüpler mağdur ediliyor ona cevap versin UEFA? Bu uygulamaların olduğu ülkede en çok satan 6 gazete ve 6 sitenin kura ile 3'ü ve akabinde ki 3 yayın organının kura ile belirlenmesi ile ve varsa o ülkenin en çok satan spor gazetesinin 2 tanesi futbolda oyunculara verdiği puanların karnesi yapılır. Bu arada en düşük ve en yüksek puanlar çıkılarak puanlama olumsuzluklarından ayıklanır.
Bu olgu her ülkenin ilk 2 kademe liginde olmalıdır. Ayrıca bu işin mali yönü için iade edilen paranın yüzde 10-15'i federasyonca ilgili basın kuruluşlarına bir yönetmelik çerçevesinde masrafları olarak verilmeli ve bu sayede istihdam yaratılmasına katkı sunulmuş da olur. Netice olarak 10 üzerinde puanlaması 6,5-7'yi tutturanın tam sözleşmesinde ki para uygulanır ve UEFA kuralları çerçevesinde daha az başarı halinde sözleşmeden yüzdesel başarıya göre eksik ödeme yapılır. Bu şekli ile tüm oyuncular paralarını tam almak için daha iyi oynamaya yönelirler ve kart görmeden ve sakatlamadan oynama olguları futbolda kaliteyi arttırılmış olur.
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