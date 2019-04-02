FİFA ve UEFA Türkiye ve Yurt dışı temsilcilerinin dikkatine!

Futbol ekonomik bir faaliyet. Futbolda etkin ve yetkin olan FİFA ve onun Avrupa uzantısı olan UEFA kulüplerin borçlarını azaltmak için mali denetim uygulaması kulüpleri sıkıntıya soktuğunun farkında değil değil. UEFA kulüpleri mali yönden kontrolde tutarsam kulüpleri borç batağından kurtarırım diye düşündü ama bu uygulama sonucunda kulüplere farklı cezalar vermesi, onları başarısız etmekten başka bir yere götürmedi. Belki gelirlerinin üstünde transfer harcamasını kontrolde tutmak kötü bir şey değildi ama kulüplere dönemsel transfer yasağı getirmesi ile sorun değişti. Kulüpler bundan şikayetçi, ceza ve transfer yaptırmama işi tam doğru değil.

Futbolculara da verimlilik cezası gelmezse transfer yasağı başarıda eksik kalıyor denmekte. Maden kulüpleri düşünüyorsun onların gelirlerinin çoğunu tüketen futbolcular verimli ise attıkları imzanın rakamları aynen verilsin. Ama siz nasıl işini yapmayan birini işten çıkartıyorsanız futbolcuda iyi oynayacak diye alındığına göre maç kadrosuna giremiyorsa verimli olduğu kadar sözleşmesinde ki ücreti almalı.

UEFA kulüplerin mali yönden zor durumda kalmasını önlemek istiyorsa elbet gelir ve gider dengesini kontrol etmeli ama bu arada futbolcuların başarısı kadar transfer sözleşmesinde ki ücreti almasına da el atmalı. İki konu paralel yürütülürse daha doğru yapılmış olur. Bir avukat nasıl ki aldığı davayı kazanırsa o davanın gelirini alabilir. Kaybederse hiç bir şey alamayacağı için kazanmak için uğraşı vereceği işin tabiyatı olsa gerek. Düşünün bir kez bir futbolcu verimsiz olsa da sözleşmesinde ki parayı alıyor hatta kadroya hiç girmese de 1 kuruş kesilemiyor hatta bu futbolcu 4 yıllık sözleşmesi varsa tazminatını vermedikçe kovamıyorsun. FİFA ve UEFA işte bu sıkıntıda bile futbolcu lehine karar verip kulüpleri batağa götürmekten kaçınmıyor. Bu çok yanlış.

Sözleşmesi başarısız olması yüzünden transfer parası yüzünden tarafların konusu üst kuruluşa yollanmışsa yüzde 90 futbolcu lehine sonuçlanıyor. Sonucunda da para cezasını ödeyemeyen kulüpler bu tip futbolcular yüzünden açmaza girdiklerinden gereken paraları ödeyemez duruma düşünce zaten gelirleri azalıyor ve o cezayı da ödeyemez duruma geldiğini ve bu cezalar yüzünden futbolun baltalandığını Üst kuruluş göremiyor. Üst kuruluş verimlilik için kesinlikle kulüpten yana olmalı çünkü kulüp ayakta duruyorsa sadece gelir gider dengesine değil parayı yutan ama verimsiz futbolcununda karnesinin oluşturulup o karnenin başarı nispetine göre para almasına el atılmalı.