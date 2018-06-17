Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının devamında, “Fikri olmayan gibi, hizmeti olmayanın da başvuracağı yol şiddettir” diyerek arife günü yaşanan Suruç saldırısına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya mitinginde yaptığı konuşmada, Suruç’ta yaşanan saldırıyla ilgili olarak, “Bu hadise bir gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur, bölücü terör örgütü ister siyasi parti, ister sivil toplum kuruluşu, ister başka bir kılıf olsun fark etmiyor, hangi boyaya boyanırsa boyansın, gerçek yüzünü bir şekilde ortaya çıkartıyor. Daha önce partimizin pek çok mensubunu sırf kendi siyasetlerine uygun hareket etmiyor diye çocuklarının göz önünde şehit edenler, bir kez daha aynı yola başvurmuşlardır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya mitingine katılarak halka hitap etti. Kepez Kapalı Spor Salonu dışındaki konuşmasına vatandaşların Ramazan bayramını tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran’da da demokrasi bayramını kutlayacaklarını ifade etti.

ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR

Antalya’nın kendisine hizmet edenlerle, milletin ortak değerlerini istismar edenler arasındaki farkı çok iyi bildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’yı alt yapısı, üst yapısıyla, eğitimi, sağlığı, ulaşımıyla bir dünya şehri hâline kendilerinin getirdiğini vurguladı.

Son 16 yılda Antalya’ya 38,5 katrilyonluk yatırım yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılanlarla ilgili şunları kaydetti: “Eğitimde 9 bin yeni derslik yaptık. Antalya’da üçü vakıf, biri devlet olmak üzere dört üniversite daha kurarak şehrimizdeki üniversite sayısını beşe yükselttik. Yükseköğrenim öğrencileri için 9483 yatak kapasiteli yurt binaları inşa ettik. Antalya’ya 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yaptık. 10 bin seyircili bir spor salonunun Antalyalı sporseverlerin hizmetine Sağlıkta 2312 yataktan oluşan 19 hastaneyle birlikte, toplam 54 adet sağlık tesisini Antalya’ya kazandırdık. Antalya’ya yapacağımız bin yataklı şehir hastanemizin ihale süreci devam ediyor, inşallah yakında inşasına başlıyoruz.”

“KONYA’YI ANTALYA’YA BAĞLAYACAK DEMİRKAPI TÜNELİ’NDE ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR”

TOKİ vasıtasıyla Antalya’da 4432 konut projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında 195 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğuna 409 kilometre daha ilave ettiklerini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ulaşımı kolaylaştırmak için, toplam uzunluğu yaklaşık 10 kilometreyi bulan 14 tünel yaptık. Hâlen Antalya’da toplam maliyeti 14 katrilyon liraya yakın 19 yol projemizin inşası sürüyor. Proje ve planlama aşamasında olanlarla bu rakam 20 katrilyon liranın üzerine çıkıyor. Konya’yı Antalya’ya bağlayacak Demirkapı Tüneli’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Tünel trafiğe açıldığında bu yolu kullanan vatandaşlarımız dört dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçmiş olacak. Afyonkarahisar-Antalya yolunu, Antalya kuzey çevre yolunu, Alanya doğu çevre yolunu, Kızılkaya-Bozova-Korkuteli-Elmalı-Finike yolunu önümüzdeki yıl tamamlıyoruz.”

“ANTALYA, BİR DÜNYA DEVİ OLMA YOLUNDA”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Antalya’yı hızlı tren projeleriyle tüm Türkiye’yle, havalimanı, yat ve liman projeleriyle de tüm dünyayla kucaklaştırarak, geleceği hazırladıklarını söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti: “Bunların en önemlisi, şehrimizi hem İstanbul’a, hem de Afyon üzerinden İzmir’e bağlayacak olan yüksek hızlı tren projesidir. Konya üzerinden inşa edeceğimiz bir diğer projeyle de Antalya’yı hem Ankara üzerinden Edirne’den Kars’a uzanan doğu-batı hızlı demir yolu koridoruna, hem de Karaman-Adana üzerinden Gaziantep başta olmak üzere güney illerimize hızlı tren ağıyla bağlıyoruz. Eskişehir-Isparta-Antalya hızlı tren projemizin projeleri hazırlanıyor. Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya hızlı tren projemizin de etüt çalışmaları devam ediyor. Antalya Havalimanı’nın yaptığımız iç ve dış hatlar terminal binasıyla büyüterek, burası çok önemli, yıllık 35 milyon yolcu kapasitesine ulaştırdık. Ya biz iktidara geldiğimizde bu neydi biliyor musunuz? 11 milyon. Şimdi nereye çıktı? 35 milyona çıktı. Artık Antalya, bir dünya devi olma yolunda.”

Son 16 yılda Antalyalı çiftçilere 1,1 milyar liralık tarımsal destek verdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002’den bu güne toplam 184 bin Antalyalıyı İŞKUR aracılığıyla iş sahibi yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehrimize iki tekno-kent, 15 araştırma-geliştirme merkezi, bir tasarım merkezi kurduk. İşverenlerimize ve sigortalılarımıza toplamda 3,7 katrilyon liralık teşvik verdik, işte büyüme budur. Önümüzdeki dönemde Antalya’yı her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Antalya hizmetler konusunda adeta tarih yazıyor. Geçtiğimiz hafta raylı sistemi üçüncü etabının temeli atıldı. Bu etap da tamamlandığında Antalya 55 kilometrelik raylı sistem ağına sahip olacak.”

“TÜRKİYE’NİN TURİZMDE YATAK KAPASİTESİ 1,5 MİLYONA ULAŞTI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin Antalya ile ilgili de hiçbir projesi olmadığını ifade ederek, “Türk turizmi ile ilgili tüm vaatleri, tüm vizyonları ne biliyor musunuz? 40 bin oda. Türkiye’nin turizmde yatak kapasitesinin 1,5 milyona ulaştığından bunların haberi bile yok. Ben milletime onu duyurmak istiyorum, CHP’ye gönül veren kardeşlerime onu duyurmak istiyorum, turizmde Türkiye’de 40 bin odadan bahsediyor, biz ise 1,5 milyon yatak kapasitesinden bahsediyoruz. Hem dünyanın en büyük havalimanına karşı çıkacaksın, hem de Türkiye’nin turizm potansiyelini artırmaktan bahsedeceksin. Turizmcilerimiz inanın bunların hâline gülüyor” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin kruvazör limanına da karşı çıktığını hatırlatarak, “Dünyanın en zenginlerinin müşterisi olduğu bu dev gemilerin yanaşacağı limanları yapmazsak, varlıkları turistleri buraya nasıl getireceğiz? Paraşütle inecek hâlleri de yok, cazip imkânlar sunmamız lazım ki buraya gelsinler. Biz Antalya’da bunları gerçekleştiriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin yapabilecekleri şeyleri vaat ettiklerini belirterek, “2014 seçimlerinde çiftçiye sulama suyunda bedava elektrik vaat ettik mi? Ettik. Seçimden hemen sonra kolları sıvayıp güneş tarlaları kurarak buradan elde ettiğimiz elektriği çiftçiye bedava kullandırdık mı? Kullandırdık. Belediyeye herhangi bir maliyeti olmadan sözümüzü yerine getirdik mi? Getirdik. İş bilenin, kılıç kuşananındır” diye konuştu.

“BİZ SÖZ VERİNCE YAPARIZ”

Şu anda 7 bin 500’ün üzerindeki çiftçi ailesinin sulama suyunda elektriği bedava kullandığını, böylelikle çiftçinin sulama suyu maliyetinin yarı yarıya ucuzladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gördüğünüz gibi biz söz verince yaparız, onlar ise vaat ettiklerini unuturlar. Üstüne bir de sizi evdeki bulgurdan ederler; aramızdaki fark bu” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemlerinin başladığını hatırlatarak, Türkiye’nin yurt dışında 3 milyonu aşkın seçmeni bulunduğunu belirtti. Gümrüklerde 24 Haziran’a, yurt dışında ise 19 Haziran’a kadar 60 ülkede ve 123 temsilcilikte oy kullanma işleminin devam edeceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha öncekilerde olduğu gibi, bu seçimde de yurt dışındaki vatandaşların büyük fedakârlıklar göstererek sandıklara gittiklerini, çektikleri onca sıkıntıya, gördükleri onca baskıya rağmen, iradelerine de çok güçlü biçimde sahip çıktıklarını ifade etti. Bugüne kadar her seçimde yurt dışı katılım oranlarının bir öncekine göre daha da arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik olarak şunları söyledi: “Sizlerden ‘Türkiye bize emanet, biz Türkiye’ye emanetiz’ diyerek bu tarihi seçimlerde ana vatanınıza karşı görevinizi yapmanızı bekliyoruz. Sizlerden her türlü imkânı zorlayarak, hatta eşinizi dostunuzu, arkadaşınızı da yanınıza alarak sandığa gitmenizi bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Batı dünyasında PKK çok yoğun çalışıyor, ama bize inanan kardeşlerim inanıyorum ki PKK’dan ve destekledikleri partiden geçen seçimde olduğu gibi daha fazla çalışarak, açık ara önde çıkacağız. Bilhassa gençlerimizden akranlarının ve ailelerinin koluna girip onları muhakkak sandığa götürmelerini istiyorum. Unutmayın, hemen her şeyin telafisi olur, ama sandığın telafisi olmaz”

“BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ GERÇEK YÜZÜNÜ BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARTIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Fikri olmayan gibi, hizmeti olmayanın da başvuracağı yol şiddettir” diyerek arife günü yaşanan Suruç saldırısına değindi. Saldırganların PKK üyeliklerinin tescilli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu hadise bir gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur, bölücü terör örgütü ister siyasi parti, ister sivil toplum kuruluşu, ister başka bir kılıf olsun fark etmiyor, hangi boyaya boyanırsa boyansın, gerçek yüzünü bir şekilde ortaya çıkartıyor. Daha önce partimizin pek çok mensubunu sırf kendi siyasetlerine uygun hareket etmiyor diye çocuklarının göz önünde şehit edenler, bir kez daha aynı yola başvurmuşlardır. Bunlar kandan beslenen birer vampirdir. Bölücü terör örgütü bugüne kadar sadece Kürt kardeşlerimizin kanını dökmüştür” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kürt kardeşlerimiz başta olmak üzere, ülkemize ve milletimize husumet besleyen herkesin yanında olan bu örgütün arasına saklananlar siyaset kurumunun adını kirletmektedir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyen, ama uyuşturucu kaçakçılığından teröristlere silah taşımaya kadar bulaşmadıkları adi suç kalmayan bu kişiler siyaseti de kirletiyorlar. Ben Kürt kardeşlerime diyorum ki ‘sakın bu oyuna da gelmeyin’ bunlarda her numara var. Partililerimize yönelik saldırıyı açıkça kınayıp, dolambaçlı ifadelerle onlara destek verenler de bu kirlilikte pay sahibidir. Teröristlerin karşısında suspus olup, teröristlerle kahramanca mücadele eden komutanlarımızı ağızlarından köpük saçarak tehdit edenler, gırtlaklarına kadar bu pisliğe gömülmüştür.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin diğer pek çok özelliğinin yanı sıra, arkalarındaki kiralık katiller ordusuna dayanarak siyaseti kirletenlerin de tarihe gömülüşünün miladı olacağını ifade ederek sözlerini birlik beraberlik vurgusuyla tamamladı.