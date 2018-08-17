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Filistin Futbol Federasyonu bünyesinde faaliyet te bulunan Amari Gençlik Kulübü Gölbaşı'nda kampa girdi

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Filistin Futbol Federasyonu bünyesinde faaliyet te bulunan Amari Gençlik Kulübü Gölbaşı'nda kampa girdi
Filistin Futbol Federasyonu bünyesinde faaliyet te bulunan Amari Gençlik Kulübü profesyonel futbol takımı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kampa girdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın davetiyle ilçeye gelen ve 25 Ağustos 2018 tarihine  kadar sürecek olan kamp döneminde  konuk Filistin ekibi, Gölbaşı Belediye Spor ve diğer Türk Takımları ile hazırlık karşılaşmaları yapmayı planlıyor.

Filistin ve Türkiye Kardeş Ülkedir.

“Filistin ve Türkiye kardeş ülkedir’’ diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay şunları söyledi:

“Kardeş olmak için aynı anne babadan doğmak gerekmiyor, biz ayrılmaz bir bütünüz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da Filistinli kardeşlerimize ne kadar çok değer verdiğini hepimiz bilmekteyiz. Cumhurbaşkanımız her ne zaman mesele Kudüs veya Filistin olduğunda herkesten önce hareket eden bir liderdir. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak Filistinli kardeşlerimizi burada ağırlamaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Düzenlediğimiz bu futbol turnuvası kardeşliğimiz gereği bir turnuva olup, kardeşliğimizi  daha da pekiştişmesine vesile olacaktır. Burası her zaman size açık. Her zaman bu organizasyonları devam ettirelim. Daha güzellerini yapalım’’ dedi.

Türkiye her zaman Filistin’in yanında.

Konuk Takımın teknik direktörü Ahmet Hilo, yaptığı açıklamada Gölbaşı'nda verimli bir kamp geçirmeyi ve başarılı sonuçlar almayı hedeflediklerini belirtirken ‘’Türkiye her zaman Filistin’in yanında bize çok büyük destekleri olmuştur. Müslümanların lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin halkına verdiği desteklerden dolayı, bir müslüman olarak hepimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gurur duyuyoruz.  O gerçek anlamda saygıyı hak eden bir liderdir. Ayrıca Gölbaşı Belediyesine ve Fatih Duruay’a bizleri bu imkânları sağladıkları için teşekkür ediyorum’’ dedi.

İki  Şehir Tek Yürek…

Filistin meselesinin önemine de değinen Başkan Duruay  ‘’Filistin meselesinin daha iyi anlaşılması, duyulması, algılanmasını amaçlıyoruz. Birçok alanda Filistinlileri destekliyoruz ve sporda da desteklemek bizim açımızdan çok önemli. Bu organizasyonumuzun sloganını da 'İki Şehir, Tek Yürek' olarak belirledik." dedi.

15-25 Ağustos 2018  tarihleri arasında Gölbaşı Belediyesi Spor tesislerinde antrenman yapacak olan Amari Gençlik Kulübü ekibi, Türk takımları ile hazırlık karşılaşması yapacak.

Gölbaşı’nın Güzellikleri tanıtıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ı ziyaret eden Amari Gençlik Kulübü’ne Başkan Duruay tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Belediye Başkanı Fatih Duruay, Amari Gençlik Kulübü futbol Takımı ile birlikte Atatürk Sahil Parkı’nda kahvaltı yaptı. Ardından Gölbaşı Şehir Parkı Tur aracı ile Gölbaşı Spor Tesislerini gezildi.

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