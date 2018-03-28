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Fırat Tanış, ''Gelin Tanış Olalım'' adlı tek kişilik oyununu Yenimahallelilerin beğenisine sundu

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Fırat Tanış, ''Gelin Tanış Olalım'' adlı tek kişilik oyununu Yenimahallelilerin beğenisine sundu
Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen gösteride salonu saatler öncesinden dolduran vatandaşlara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar..

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen gösteride salonu saatler öncesinden dolduran vatandaşlara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve Yönetimi, Bakan Vekili Mehmet Kartal ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu da eşlik etti.

“Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz”

Fırat Tanış, oyununa 27 Mart Tiyatrolar Günü dolayısıyla Süreyya Karacabey tarafından kaleme alınan Alternatif Bildiri’yi okuyarak başladı.

Daha sonra oyununu sergileyen Tanış, Semih Çelenk’in Yunus Emre’yi rehber edinerek kaleme aldığı ve aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturduğu oyunda, Yunus Emre'nin “Tanışalım da işi kolay kılalım, sevelim sevilelim zira bu dünya kimseye kalmaz” dizeleri öncülüğünde yüzlerce yıllık Anadolu kültürü ve hikâyeleri, öğretileri, sözleri, sesleri, ezgileri yeniden seslendirdi ve türküler söyleyerek vatandaşlara sevgi, aşk, hayat, ayrılık ve hasreti anlattı.

Tanış, güzel sesi ve oyunculuğuyla büyüledi

Oyunda Seher Yeli, Dostum Dostum gibi türkülerini kendi çaldığı cura ileseslendiren Tanış, oyunculuğunun yanı sıra güzel sesiyle de Yenimahalleliler tarafından büyük beğeni topladı.

Tanış’a Cem Erdost İleri (bağlama, vokal), Mehmet Taylan Ünal (kabak kemane, cura, vokal), Eren Erdoğan (duduk, kaval) ile Sitar Sertaç Şanlı (perküsyonlar, vokal) eşlik etti.

Etkinlik sonunda Tanış’a ve saz ekibine çiçek takdim eden Yaşar, aynı zamanda Tanış’a fotoğrafının yer aldığı bir hediye verdi.

“Tanış, kinden ve nefretten beslenenlere bir ders verdi”

Konuşmasına “Bugün Dünya Tiyatrolar Günü, tüm tiyatro emekçilerini saygıyla selamlıyorum” diyerek başlayan Yaşar, Tanış’ın sergilediği oyundan herkesin bir ders çıkarması gerektiğini dile getirdi.

Başkan Yaşar, “Fırat Tanış oyunuyla bizlere büyük bir ders verdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyacı olan bir ders verdi. Kinden ve nefretten beslenenlere bir ders verdi. Kardeşlikten ve arkadaşlıktan uzaklaşanlara bir ders verdi. İnsan sevgisini, tabiat sevgisini, Anadolu âşıklarının yaşam biçimini bize gösterdi. Oyunuyla bizi duygulandırdı ve düşündürdü. Bugün Türkiye Cumhuriyetinin yaşadığı sıkıntılardan kurtulmasının, tek yolu Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık yoludur. Bu yol birlikten, beraberlikten, kardeşlikten geçiyor” dedi.

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