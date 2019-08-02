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Emekli İkramiyeleri 8 ve 9 Ağustos’ta Ödenecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk.; “Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos’ta ödeyeceğiz” dedi.
Flaş Haber 02.08.2019, 10:02 02.08.2019, 10:21
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyonu aşkın emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin, 8-9 Ağustos'ta ödeneceğini açıkladı.
Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum" dedi.
Haber: ANKARA, () -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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