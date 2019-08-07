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İçişleri Bakanlığı, bugün Hakkari'de emniyet, jandarma ve MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin Terörden Arananlar Gri Liste'deki 'Harun' kod adlı Miktad Örde olduğunu açıkladı.
Flaş Haber 06.08.2019, 23:27
İçişleri Bakanlığı, bugün Hakkari'de emniyet, jandarma ve MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin Terörden Arananlar Gri Liste'deki 'Harun' kod adlı Miktad Örde olduğunu açıkladı.
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