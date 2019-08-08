MHP lideri Bahçeli;"Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir. Bu ülkenin PKK/YPG'yi kanatlarının altına alarak ulaşacağı hiçbir yer yoktur."



