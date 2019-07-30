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MGK sonrası yapılan açıklamada, ''Suriye sınırımız boyunca oluşan otorite boşluğunun ülkemize yönelik tehditleri artırması sebebiyle, sınır güvenliğimiz çevçevesinde bölgenin tüm terör unsurlarından temizleneceği ve bütün gücümüzle...
Flaş Haber 30.07.2019, 21:59
MGK sonrası yapılan açıklamada, ''Suriye sınırımız boyunca oluşan otorite boşluğunun ülkemize yönelik tehditleri artırması sebebiyle, sınır güvenliğimiz çevçevesinde bölgenin tüm terör unsurlarından temizleneceği ve bütün gücümüzle bir 'barış koridoru'nun inşası için gayret sarfedileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir'' denildi.
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