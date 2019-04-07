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- 07 Nisan 2019

Damla Colbay’dan Çarpıcı Açıklamalar

ATV ekranlarının yeni dizisi Zengin ve Yoksul’un başrol oyuncularından biri olan Damla Colbay, magazin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pınar Yıldız Yüksel’in sorularını yanıtlayan genç oyuncu, kariyeri ve özel hayatı ile ilgili merak edilenleri se

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ATV ekranlarının yeni dizisi Zengin ve Yoksul’un başrol oyuncularından biri olan Damla Colbay, magazin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pınar Yıldız Yüksel’in sorularını yanıtlayan genç oyuncu, kariyeri ve özel hayatı ile ilgili merak edilenleri se

Damla Colbay’dan Çarpıcı Açıklamalar

ATV ekranlarının yeni dizisi Zengin ve Yoksul’un başrol oyuncularından biri olan Damla Colbay, magazin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pınar Yıldız Yüksel’in sorularını yanıtlayan genç oyuncu, kariyeri ve özel hayatı ile ilgili merak edilenleri sevenleriyle paylaştı.

Damla Colbay, İzmir’de doğumlu 26 yaşında bir oyuncu. İzmir’de üniversite eğitimine devam ederken henüz ikinci sınıfta staj yapmak için İstanbul’a geliyor. Üniversite eğitimi amacıyla geldiği İstanbul’da kariyeri bambaşka bir yola sapıyor. Bundan sonraki hayatında İstanbul onun yeni yaşadığı şehir haline geliyor ve çeşitli dizilerde önemli rolleri peş peşe oynuyor. Kendisi gibi birçok oyuncu adayının arasından sıyrılarak Türk seyircisinin gönlünü kazanmayı başarabiliyor. Oldukça eğlenceli bir kişilik olan Damla, kavga ve gürültüden uzak durmaya çalışan ve sevgi ile dünyayı değiştirebileceğini düşünen bir genç. Babasının vakti zamanında kendisine verdiği “Kızım dönüp baktığında geçmişinde utanacağın şeyler olmasın” öğüdünü kulağına küpe yapmış.

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Zengin ve Yoksul Dizisindeki Aysel Karakteri

ATV ekranlarından seyirciyle buluşacak olan yeni dizi Zengin ve Yoksul’da canlandıracağı Aysel karakteri hakkında kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Damla Colbay, hayat vereceği Aysel karakterinin bu güne kadar oyunculuk anlamında canlandırdığı karakterlerden kendisine en uzak olanı olduğun ifade ediyor. Normalde sessiz ve sakin bir mizaca sahip olduğunu söyleyen Colbay, bunun aksine Aysel’in hem hayata hem de ona karşı yanlış yapanlara meydan okuyan, savaşçı biri olduğunu açıklıyor. Öte yandan Aysel’in kendi karakterine zıt olan; meydan okuyan ve kavgacı halini oynamayı çok sevdiğini söylüyor.

“Güçlüyüm”

Güçlü bir karakterde olup olmadığı kendisine sorulan Damla Colbay, 23 yaşındayken kendini bulma yolculuğuna çıktığını ve bir tartışma sırasında sürekli maruz kaldığı “Sen Kimsin?” sorusunun hayatını değiştirdiğini ifade etti. Bu soruyla birlikte kendi içine bir yolculuk gerçekleştirdiğini ifade eden genç oyuncu tartışma yaşadığı kişiye kızmak yerine kendisinde bu farkındalığı yarattığı için aksine minnet duyduğunu söylüyor.

“Mutlaka İzleyin”

Zengin ve Yoksul dizisinin, diğer diziler gibi klasik bir zengin ve fakir ilişkisini anlatan bir dizi olmadığını belirten Damla Colbay, konunun işleniş bakımından çok farklı olduğunu söylüyor ve izleyicilere mutlaka izlemeleri konusunda çağrıda bulunuyor.

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