ATV ekranlarının yeni dizisi Zengin ve Yoksul’un başrol oyuncularından biri olan Damla Colbay, magazin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pınar Yıldız Yüksel’in sorularını yanıtlayan genç oyuncu, kariyeri ve özel hayatı ile ilgili merak edilenleri se

Damla Colbay’dan Çarpıcı Açıklamalar

ATV ekranlarının yeni dizisi Zengin ve Yoksul’un başrol oyuncularından biri olan Damla Colbay, magazin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pınar Yıldız Yüksel’in sorularını yanıtlayan genç oyuncu, kariyeri ve özel hayatı ile ilgili merak edilenleri sevenleriyle paylaştı.

Damla Colbay, İzmir’de doğumlu 26 yaşında bir oyuncu. İzmir’de üniversite eğitimine devam ederken henüz ikinci sınıfta staj yapmak için İstanbul’a geliyor. Üniversite eğitimi amacıyla geldiği İstanbul’da kariyeri bambaşka bir yola sapıyor. Bundan sonraki hayatında İstanbul onun yeni yaşadığı şehir haline geliyor ve çeşitli dizilerde önemli rolleri peş peşe oynuyor. Kendisi gibi birçok oyuncu adayının arasından sıyrılarak Türk seyircisinin gönlünü kazanmayı başarabiliyor. Oldukça eğlenceli bir kişilik olan Damla, kavga ve gürültüden uzak durmaya çalışan ve sevgi ile dünyayı değiştirebileceğini düşünen bir genç. Babasının vakti zamanında kendisine verdiği “Kızım dönüp baktığında geçmişinde utanacağın şeyler olmasın” öğüdünü kulağına küpe yapmış.