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- 07 Nisan 2019

Mehmet Günsür Kimdir?

Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975’te İstanbul’da dünyaya geldi. Tatar kökenli bir ailenin 2. çocuğu olan Mehmet Günsür’ün, Zeynep adında bir ablası vardır.

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Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975’te İstanbul’da dünyaya geldi. Tatar kökenli bir ailenin 2. çocuğu olan Mehmet Günsür’ün, Zeynep adında bir ablası vardır.

Mehmet Günsür Kimdir?

Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975’te İstanbul’da dünyaya geldi. Tatar kökenli bir ailenin 2. çocuğu olan Mehmet Günsür’ün, Zeynep adında bir ablası vardır. Marmara Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu olan Günsür, kariyerine bu alanda yön çizmeyerek dört yıl boyunca restoran işletti. Oyunculuk yapmak isteğiyle bu sektöre atılan Günsür, 25 yaşından sonra oyunculuk eğitimleri almaya başladı.

Ferzan Özpetek’in 1997 yılında yaptığı Hamam filmiyle oyunculuk kariyerine başlayan Mehmet Günsür, 2003 yılında “O Şimdi Asker” adlı sinema filminde de bir alkolik genci canlandırdı. Daha sonra Pilli Bebek dizisiyle televizyon ekranlarında yer almaya başlayan Günsür; Beyaz Gelincik, Bıçak Sırtı, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol aldı.

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Ünlü Oyuncu Mekânda Sabahladı!

Türk televizyonlarının sevilen ismi Mehmet Günsür, geçtiğimiz gece Asmalımescit’te bulunan bir mekanda görüntülendi. Arkadaşlarıyla geldiği mekanda uzun bir süre vakit geçiren sevilen oyuncu, mekanın kapanmasına rağmen dışarı çıkmadı.

Magazin muhabirlerinin adeta pusu kurduğu mekandan sabah 05:00’da çıkmaya karar veren Mehmet Günsür, çıkışta düşme tehlikesi atlattı.

Türk televizyon tarihine damgasını vuran yapımlardan biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Mustafa rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Mehmet Günsür, geçtiğimiz gece Asmalımescit’te bulunan bir mekana eğlenmeye gitti.

Mekanda uzun bir süre arkadaşlarıyla sohbet edip eğlenen başarılı oyuncu, mekandan çıkacağı sırada dışarıda magazin basınını görünce kararını değiştirdi. Dışarı çıkarak görüntü vermek istemeyen Mehmet Günsür, uzun bir süre mekanda arkadaşlarıyla beraber kalmayı tercih etti.

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Mekanda Temizlik Başladı Günsür Hala Çıkmadı

Magazin muhabirlerinin de ısrarla bekleyişini sürdürmesi üzerine Asmalımescit’te bulunan Corridor isimli mekandan çıkmayan yakışıklı oyuncu mekanda temizlik yapılmasına da aldırmadı. Kimsenin kalmadığı mekanın çalışanları Mehmet Günsür’un çıkışını beklemeden temizlik yapmaya başladı.

Bir süre sonra Corridor isimli bardan ayrılmaya karar veren Günsür, mekandan çıkışta düşme tehlikesi atlattı. Arkadaşlarının desteğiyle kolundan tutularak doğrultulan ünlü oyuncu, uzun süre uzak kalmaya çalıştığı magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Yakında ekranlarda yer alacak olan bir dizinin çekimlerinin devam ettiğini belirten Mehmet Günsür, muhabirlere “İyi akşamlar” diyerek kendisine darbuka çalan bir sokak çalgıcısıyla oynaya oynaya Asmalımescit’in ara sokaklarından evinin yolunu tuttu.

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