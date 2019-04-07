Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975’te İstanbul’da dünyaya geldi. Tatar kökenli bir ailenin 2. çocuğu olan Mehmet Günsür’ün, Zeynep adında bir ablası vardır.

Mehmet Günsür Kimdir?

Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975’te İstanbul’da dünyaya geldi. Tatar kökenli bir ailenin 2. çocuğu olan Mehmet Günsür’ün, Zeynep adında bir ablası vardır. Marmara Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu olan Günsür, kariyerine bu alanda yön çizmeyerek dört yıl boyunca restoran işletti. Oyunculuk yapmak isteğiyle bu sektöre atılan Günsür, 25 yaşından sonra oyunculuk eğitimleri almaya başladı.

Ferzan Özpetek’in 1997 yılında yaptığı Hamam filmiyle oyunculuk kariyerine başlayan Mehmet Günsür, 2003 yılında “O Şimdi Asker” adlı sinema filminde de bir alkolik genci canlandırdı. Daha sonra Pilli Bebek dizisiyle televizyon ekranlarında yer almaya başlayan Günsür; Beyaz Gelincik, Bıçak Sırtı, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol aldı.