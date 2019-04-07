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- 07 Nisan 2019

Muazzez Ersoy Kimdir?

Gerçek adı Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy, 9 Ağustos 1958 tarihinde İstanbul’un Kasımpaşa semtinde doğdu.

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Gerçek adı Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy, 9 Ağustos 1958 tarihinde İstanbul’un Kasımpaşa semtinde doğdu.

Muazzez Ersoy Kimdir?

Gerçek adı Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy, 9 Ağustos 1958 tarihinde İstanbul’un Kasımpaşa semtinde doğdu. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi önemli hocalardan musiki dersleri aldı. Sahnelere ilk olarak 1982 yılında çıkan Ersoy, İstanbul Pembe Köşk Gazinosu’nda assolistlik yaptı.

1991 yılında “Seven Olmaz Ki” adlı albümünü yayınlayarak adından söz ettirmeye başlayan Ersoy, 1995 yılında kurduğu “Levent Müzik” şirketi ile promosyon, müzik yönetmenliği ve moda editörlüğünü bir araya getirerek kendisinden sonraki yapımcılara örnek olmuştur.

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Muazzez Ersoy: Lady Gaga Beni Taklit Ediyor!

Türk sanat müziğinin sevilen sanatçıları arasında yer alan Muazzez Ersoy’dan ilginç bir açıklama geldi. Başarılı sanatçının, dünyaca ünlü Amerikalı pop müzik şarkıcısı Lady Gaga hakkında yaptığı yorum sevenlerini hem şaşırttı hem de güldürdü.

Sosyal medya üzerinde paylaşılan Muazzez Ersoy’a ait eski bir fotoğrafın Lady Gaga’ya benzetilmesinin ardından bu konu hakkında açıklama yapan Ersoy, “Lady Gaga çirkin, ben güzelim. O beni taklit ediyor” diyerek ilginç bir yorumda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluşan Muazzez Ersoy, hayranlarına Türk sanat müziği ziyafeti verdi. Konsere gelenlerin kulaklarının pası silindiği gecede, sevilen sanatçı Muazzez Ersoy, Türk sanat müziği klasiklerini, en sevilen arabesk parçaları ve güncel eserleri ayrı ayrı seslendirerek, sevenlerinin gönüllerini bir kez daha kazandı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan usta sanatçı, sevenlerinden büyük alkış aldı.

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“Ben Yıllardır Aynı Muazzezim”

Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan, Türk sanat müziğinin sevilen sanatçısı Muazzez Ersoy, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda ünlü sanatçının bir fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları tarafından, yine dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’ya benzetilmişti.

Bu benzetme hakkında açıklamada bulunan Ersoy, Amerikalı şarkıcı Lady Gaga’nın kendisini takip ve taklit ettiğini dile getirdi. Kendisinin ondan daha güzel olduğunu onun çirkin olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Ersoy, iki yıl önce çekilen söz konusu fotoğrafta photoshop’u fazla kullandığı yönünde çıkan iddialara da cevap verdi. “İşte kameralarınızın karşısında duruyorum. Ben yıllardır aynı Muazzez’im.” diyerek photoshop dedikodularını yalanladı.

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