Muazzez Ersoy Kimdir?

Muazzez Ersoy: Lady Gaga Beni Taklit Ediyor!

Türk sanat müziğinin sevilen sanatçıları arasında yer alan Muazzez Ersoy’dan ilginç bir açıklama geldi. Başarılı sanatçının, dünyaca ünlü Amerikalı pop müzik şarkıcısı Lady Gaga hakkında yaptığı yorum sevenlerini hem şaşırttı hem de güldürdü.

Sosyal medya üzerinde paylaşılan Muazzez Ersoy’a ait eski bir fotoğrafın Lady Gaga’ya benzetilmesinin ardından bu konu hakkında açıklama yapan Ersoy, “Lady Gaga çirkin, ben güzelim. O beni taklit ediyor” diyerek ilginç bir yorumda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluşan Muazzez Ersoy, hayranlarına Türk sanat müziği ziyafeti verdi. Konsere gelenlerin kulaklarının pası silindiği gecede, sevilen sanatçı Muazzez Ersoy, Türk sanat müziği klasiklerini, en sevilen arabesk parçaları ve güncel eserleri ayrı ayrı seslendirerek, sevenlerinin gönüllerini bir kez daha kazandı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan usta sanatçı, sevenlerinden büyük alkış aldı.