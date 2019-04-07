Hande Erçel, 24 Kasım 1993 yılında Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi.

Hande Erçel Kimdir?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 yılında Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde tamamlayarak mezun olan Hande Erçel, 2014 yılında Show TV’den izleyicilerle buluşan fakat 5 bölüm sonunda ekranlara veda eden “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Bu dizide, Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Berrin Keklikler ve Okan Karacan gibi ünlü isimler ile birlikte rol adı.

Aynı yıl içerisinde “Hayat Ağacı” adlı dizide Selin Karahanlı karakterine hayat veren Erçel, bu yapımda da İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk ve Kenan Bal gibi ünlü isimlerle birlikte kamera karşısına geçti.

Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Civilation Of The World yarışmasına katılarak ikincilik ödülünün sahibi oldu. Tekrar oyunculuk kariyerine dönen Erçel, yıldızını Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde yayınlanmaya başlayan Güneşin Kızları adlı dizide parlattı.

Bu dizide Selin Yılmaz karakterine başarılı bir şekilde hayat veren güzel oyuncu; Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay gibi sevilen isimlerle birlikte rol aldı.