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- 07 Nisan 2019

Hande Erçel Kimdir?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 yılında Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi.

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Hande Erçel, 24 Kasım 1993 yılında Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi.

Hande Erçel Kimdir?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 yılında Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde tamamlayarak mezun olan Hande Erçel, 2014 yılında Show TV’den izleyicilerle buluşan fakat 5 bölüm sonunda ekranlara veda eden “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Bu dizide, Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Berrin Keklikler ve Okan Karacan gibi ünlü isimler ile birlikte rol adı.

Aynı yıl içerisinde “Hayat Ağacı” adlı dizide Selin Karahanlı karakterine hayat veren Erçel, bu yapımda da İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk ve Kenan Bal gibi ünlü isimlerle birlikte kamera karşısına geçti.

Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Civilation Of The World yarışmasına katılarak ikincilik ödülünün sahibi oldu. Tekrar oyunculuk kariyerine dönen Erçel, yıldızını Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde yayınlanmaya başlayan Güneşin Kızları adlı dizide parlattı.

Bu dizide Selin Yılmaz karakterine başarılı bir şekilde hayat veren güzel oyuncu; Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay gibi sevilen isimlerle birlikte rol aldı.

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Sevilen Oyuncu Hande Erçel’den Anlamlı Dövme!

Son dönemde yaptığı çıkışla Türk televizyonlarında yayınlanan dizilerin aranan yüzlerinden biri haline gelen Hande Erçel anlamlı bir dövme yaptırdı. Sevilen oyuncu bu yılın başlarında 48 yaşındaki annesini kaybetmişti.

Annesinin kaybetmesinin yasını yaşayan güzel yıldız, annesinin hatırasını yaptırdığı anlamlı bir dövmeyle ölene kadar vücudunda taşımaya karar verdi. Erçel, kelebekleri çok sevdiği için “Kelebeğim” diye seslendiği annesinin anısına kelebek figürünü dövme olarak vücuduna kazıttı.

Televizyon dizilerinin sevilen ismi Hande Erçel, hatırlanacağı üzere 11 Ocak’ta annesini kaybetmişti. Yaşadığı acının tarifinin olmadığını, 48 yaşında toprağa verdiği annesini çok özlediğini söyleyerek Allah’tan bu acıyı kimseye yaşatmamasını dileyen Erçel, sevenlerinin taziyelerini ve başsağlığı mesajlarını kabul etmişti.

Annesine her fırsatta “Kelebeğim” diye seslenen ünlü oyuncu, onun anısını vücudunda taşımak için sırtına kelebek figürü bir dövme yaptırdı. Sevilen oyuncu, yaptırdığı kelebek dövmesinin fotoğrafını sosyal medya hesabının hikâye bölümünden sevenleriyle paylaştı.

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