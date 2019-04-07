Can Yaman Kimdir ?

Ödül Konuşmasında Zorlandı

Beyrut’ta düzenlenen ve başarılı televizyon yıldızlarına verilen ödüller arasında “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi olan Can Yaman, sahneye çıktıktan sonra ödül konuşması yapmak için mikrofon başına geçti. Bu ödüle layık görüldüğü için tüm jüriye ve hayranlarına teşekkür etmek için söz alan yakışıklı oyuncu konuşmasına ilk olarak İngilizce başladı. Daha sonra Arapçaya geçiş yapan Can Yaman, bu şekilde de zorlandıktan bir süre sonra Türkçeye geçti. Arapça konuşmaya çalışırken oldukça zor anlar yaşayan oyuncunun yardımıma ödül töreninin sunucusu yetişti.