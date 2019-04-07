Haberler Ankara - Son Dakika Ankara Haberleri Haberler Ankara - Son Dakika Ankara Haberleri
- 07 Nisan 2019

Can Yaman Kimdir ?

Can Yaman 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunu olan Can Yaman, bir süre avukatlık mesleğini icra etmiştir. Futbolcu ve teknik direktör olan Fuat Yaman’ın öz yeğenidir. Can Yaman’ın ailesi Yugoslav

mask

Can Yaman 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunu olan Can Yaman, bir süre avukatlık mesleğini icra etmiştir. Futbolcu ve teknik direktör olan Fuat Yaman’ın öz yeğenidir. Can Yaman’ın ailesi Yugoslav

Can Yaman Kimdir?

Can Yaman 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunu olan Can Yaman, bir süre avukatlık mesleğini icra etmiştir. Futbolcu ve teknik direktör olan Fuat Yaman’ın öz yeğenidir. Can Yaman’ın ailesi Yugoslav kökenlidir.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden mezun olan Can Yaman 1 yıl boyunca zorunlu staj yapmıştır. Daha sonra çevresinin tavsiyesi üzerine oyunculuk kariyerine başlayan Yaman, Cüneyt Sayıl’dan oyunculuk eğitimi almıştır. Aynı zamanda lisanslı bir basketbolcu olan Yaman, Türkçe, Lazca, İtalyanca, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

2/3
mask

Ödül Konuşmasında Zorlandı

Beyrut’ta düzenlenen ve başarılı televizyon yıldızlarına verilen ödüller arasında “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi olan Can Yaman, sahneye çıktıktan sonra ödül konuşması yapmak için mikrofon başına geçti. Bu ödüle layık görüldüğü için tüm jüriye ve hayranlarına teşekkür etmek için söz alan yakışıklı oyuncu konuşmasına ilk olarak İngilizce başladı. Daha sonra Arapçaya geçiş yapan Can Yaman, bu şekilde de zorlandıktan bir süre sonra Türkçeye geçti. Arapça konuşmaya çalışırken oldukça zor anlar yaşayan oyuncunun yardımıma ödül töreninin sunucusu yetişti.

3/3
mask

Can Yaman’ı Arapça Zorladı

Türk televizyon programları arasında son dönemin en popüler dizileri arasında gösterilen Star TV’nin Erkenci Kuş adlı dizisinde oynadığı rolüyle adından sıkça söz ettiren Can Yaman, Beyrut’ta düzenlenen bir ödül törenine davetli olarak katıldı. Ödül töreninde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülen Can Yaman, ödül konuşması sırasında zor anlar yaşadı.

Beyrut’ta düzenlenen bir ödül törenine katılan, Star TV’nin sevilen dizisi Erkenci Kuş’un Can’ı Can Yaman, ödül aldığı gecede yaşadığı zor anlar kameralara kaydedildi. Ünlü oyuncu son dönemdeki popülerliğini ve kariyer çıkışını sürdürmeye devam ediyor.  Büyük bir ilgiyle geniş kitleler tarafından takip edilen Erkenci Kuş dizisinde hayat verdiği Can karakteriyle adından sık sık söz ettirmeyi başaran Can Yaman, kısa sürede büyük bir hayran grubuna sahi oldu. Yakışıklı oyuncu hem televizyon ekranlarında hem de sosyal medyada adından sıkça söz ettirdi. Ünü ülke sınırlarını aşan Can Yaman’a son ödül de Beyrut’tan geldi.

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Mehmet Günsür Kimdir? mask
Mehmet Günsür Kimdir?
Berna Keklikler Kimdir? mask
Berna Keklikler Kimdir?
Hande Erçel Kimdir? mask
Hande Erçel Kimdir?
Muazzez Ersoy Kimdir? mask
Muazzez Ersoy Kimdir?
Afra Saraçoğlu Kimdir? mask
Afra Saraçoğlu Kimdir?
Demet Şener’in Çocuklarından Yeni İlişkiye Onay mask
Demet Şener’in Çocuklarından Yeni İlişkiye Onay

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL