Can Yaman 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunu olan Can Yaman, bir süre avukatlık mesleğini icra etmiştir. Futbolcu ve teknik direktör olan Fuat Yaman’ın öz yeğenidir. Can Yaman’ın ailesi Yugoslav
Can Yaman Kimdir?
Can Yaman 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunu olan Can Yaman, bir süre avukatlık mesleğini icra etmiştir. Futbolcu ve teknik direktör olan Fuat Yaman’ın öz yeğenidir. Can Yaman’ın ailesi Yugoslav kökenlidir.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden mezun olan Can Yaman 1 yıl boyunca zorunlu staj yapmıştır. Daha sonra çevresinin tavsiyesi üzerine oyunculuk kariyerine başlayan Yaman, Cüneyt Sayıl’dan oyunculuk eğitimi almıştır. Aynı zamanda lisanslı bir basketbolcu olan Yaman, Türkçe, Lazca, İtalyanca, İngilizce ve Almanca bilmektedir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz