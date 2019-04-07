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- 07 Nisan 2019

Zeynep Yılmaz Kimdir ?

Acun Ilıcalı’nın 2016 yılında boşandığı eski eşi Zeynep Yılmaz da resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile o anda Miami’de olduğunu takipçileriyle paylaştı.

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Acun Ilıcalı’nın 2016 yılında boşandığı eski eşi Zeynep Yılmaz da resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile o anda Miami’de olduğunu takipçileriyle paylaştı.

Zeynep Yılmaz Kimdir?

Zeynep Yılmaz 1976 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Henüz 17 yaşındayken yolu Acun Ilıcalı ile kesişen Yılmaz, 10 yıllık beraberliklerini 2003 yılında oturdukları nikah masasında taçlandırdılar. Aynı süre içinde Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Zeynep Yılmaz, Cine5’te iç film satın alımında 3 yıl kadar çalıştı. Acun Ilıcalı’dan iki kız çocuğu sahibi olmuştur. İlk kızları Leyla Ilıcalı 2004, ikinci kızları Yasemin Ilıcalı ise 2007 yılında dünyaya gelmiştir. Bir süre sonra kendi mimarlık şirketini kurarak çocukluk hayalini gerçekleştiren Zeynep Yılmaz hala kendi mimarlık şirketini yönetmektedir. Eşi Acun Ilıcalı ile 13 yıl evli kaldıktan sonra Şile Aile Mahkemesi’nde görülen davanın ardından boşanmıştır.

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Zeynep Yılmaz’dan Dikkat Çeken Paylaşım

Acun Ilıcalı’nın 2016 yılında boşandığı eski eşi Zeynep Yılmaz da resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile o anda Miami’de olduğunu takipçileriyle paylaştı. Bunun ardından önce Acun Ilıcalı’nın kızları Yasemin ve Melisa ile yemek yediği mekanda yapılan Miami paylaşımı, ardından Zeynep Yılmaz’ın Miami’de olduğunu belirten paylaşım peş peşe gelince, bu durum sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı’nın ve eski eşi Zeynep Yılmaz’ın birlikte Miami’de oldukları söylentileri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları; her ne kadar Acun Ilıca’nın ve eski eşi Zeynep Yılmaz’ın birlikte Miami’de olduklarını saklasalar da yaptıkları Instagram paylaşımları ile kendilerini ele verdiklerini iddia etti

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Acun Ilıcalı ve Eski Eşi Zeynep Yılmaz Miami’de

Medya patronu Acun Ilıcalı’nın 2016 yılında boşandığı eski eşi Zeynep Yılmaz ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nin Miami eyaletine gittiği iddia edildi. Sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan detay ikilinin kendi sosyal medya profillerinden yaptıkları peş peşe paylaşımlarla ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı, kızları Yasemin ve Melisa birlikte Miami’ye tatile gitti. Burada kızlarının görüntülerini resmi sosyal medya hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, takipçileri tarafından beğen aldı. Ancak Ilıcalı’nın yaptığı bu paylaşımların ardından yaşanan bir gelişme sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Bu detay sayesinde Acun Ilıcalı’nın gizlediği gerçek ortaya çıktı.

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