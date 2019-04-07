Zeynep Yılmaz Kimdir ?

Zeynep Yılmaz’dan Dikkat Çeken Paylaşım

Acun Ilıcalı’nın 2016 yılında boşandığı eski eşi Zeynep Yılmaz da resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile o anda Miami’de olduğunu takipçileriyle paylaştı. Bunun ardından önce Acun Ilıcalı’nın kızları Yasemin ve Melisa ile yemek yediği mekanda yapılan Miami paylaşımı, ardından Zeynep Yılmaz’ın Miami’de olduğunu belirten paylaşım peş peşe gelince, bu durum sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı’nın ve eski eşi Zeynep Yılmaz’ın birlikte Miami’de oldukları söylentileri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları; her ne kadar Acun Ilıca’nın ve eski eşi Zeynep Yılmaz’ın birlikte Miami’de olduklarını saklasalar da yaptıkları Instagram paylaşımları ile kendilerini ele verdiklerini iddia etti