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- 07 Nisan 2019

Demet Şener’in Çocuklarından Yeni İlişkiye Onay

Bir süredir magazin basınını Cenk Küpeli ile yaşadığı aşkla meşgul eden eski manken Demet Şener’den yeni çarpıcı açıklamalar geldi. Ünlü iş adamı Cenk Küpeli ile birlikteliğini hiçbir zaman gizleme gereği duymayan Şener, ilişkisi hakkında çocukları

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Bir süredir magazin basınını Cenk Küpeli ile yaşadığı aşkla meşgul eden eski manken Demet Şener’den yeni çarpıcı açıklamalar geldi. Ünlü iş adamı Cenk Küpeli ile birlikteliğini hiçbir zaman gizleme gereği duymayan Şener, ilişkisi hakkında çocukları

Demet Şener’in Çocuklarından Yeni İlişkiye Onay!

Bir süredir magazin basınını Cenk Küpeli ile yaşadığı aşkla meşgul eden eski manken Demet Şener’den yeni çarpıcı açıklamalar geldi. Ünlü iş adamı Cenk Küpeli ile birlikteliğini hiçbir zaman gizleme gereği duymayan Şener, ilişkisi hakkında çocuklarının ne düşündüklerini açıkladı. Eski eşi ünlü eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile birlikte dünyaya getirdikleri İrem ve Ömer’in yeni aşkına olumlu baktığını belirten Demet Şener, çocuklarının onaylamayacağı bir ilişkiyi asla yaşamayacağını ifade etti.

Eski manken Demet Şener’in, iş adamı Cenk Küpeli ile yaşadığı aşk konuşulmaya devam ediyor. Bir süredir yaptığı sosyal medya paylaşımları ve magazin muhabirlerine verdiği açıklamalar ile hem magazin dünyasını hem de sosyal medyayı meşgul eden Şener, yine çok konuşulacak birtakım açıklamaların altına imzasını attı. Bilindiği üzere ünlü ismin, eski eşi İbrahim Kutluay’dan iki çocuğu var. İrem ve Ömer’in Cenk Küpeli ile olan aşkına olumlu baktığını belirten Demet Şener, bu konuda içinin rahat olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde İstinyePark’ta bir davette görüntülenen Demet Şener, son dönemde sıklıkla konuşulan Cenk Küpeli ile olan birlikteliği hakkında, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Ünlü iş adamı Cenk Küpeli ile ilişkisinin nasıl devam ettiği sorusuna,”Keyifli bir şey yaşıyorum, mutluyum” cevabını veren eski manken Demet Şener, çocuklarının da yeni ilişkisini gayet olumlu karşıladığını belirtti.

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“Olması Gerekenler Oldu”

Magazin basınının sorularına samimi cevaplar veren Demet Şener’in keyifli halleri dikkat çekti. Kendisine yöneltilen bir soru hakkında açıklamalarda bulunan ünlü isim, yaklaşık 2,5 yıl süren zorlu bir boşanma süreci yaşadığını, bu nedenle çocukları açısından yeni bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etti. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay’dan ayrılmasının ardından “Zaten uzun süredir anne ve babaları ayrıydı” diyerek çocuklarının durumu hakkında açıklamalar yapan Şener, Cenk Küpeli ile başladığı yeni ilişkisinde her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu sözlerine ekledi.  Bu sebeple çocukları açısından da içinin rahat olduğunu dile getiren eski manken, İrem ve Ömer adındaki iki çocuğunun onaylamadığı bir ilişkiyi yaşamadığını kaydetti.

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