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- 07 Nisan 2019

Afra Saraçoğlu Kimdir?

Afra Saraçoğlu 2 Aralık 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam eden Saraçoğlu, oyunculuk alanında ilk kez İkinci Şans filmiyle kamera karşısına geçmiştir.

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Afra Saraçoğlu 2 Aralık 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam eden Saraçoğlu, oyunculuk alanında ilk kez İkinci Şans filmiyle kamera karşısına geçmiştir.

Afra Saraçoğlu Kimdir?

Afra Saraçoğlu 2 Aralık 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam eden Saraçoğlu, oyunculuk alanında ilk kez İkinci Şans filmiyle kamera karşısına geçmiştir.

Son dönemde Star TV ekranlarından yayınlanan ve büyül bir ilgiyle takip edilen Kardeş Çocukları dizisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu, dizide Hayat Çetin karakterini canlandırmaktadır.

Yay burcu olduğu bilinen güzel oyuncu; 1.70 metre boyunda ve 48 kilodur. Oyunculuk alanında yükselen kariyerini, 2018 yılında aldığı 45. Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü – Fark Yaratanlar ödülüyle taçlandırmıştır.

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Kameralar Karşısında İlk Kez El Ele

Son dönemin en çok sevilen televizyon yapımlarından biri olan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Kardeş Çocukları dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Afra Saraçoğlu, yine kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ilk ilke kez el ele poz verdi.

Ünlü çiftin uzun süredir aşk yaşadıkları biliniyordu, ancak ne katıldıkları davetlerde ne de dışarıda hiç el ele görüntülenmemişlerdi. Çiftin bu pozu magazin gündemine konu oldu. Genç oyuncuların hayranları sosyal medyada bu pozu konuştu.

Geçtiğimiz akşam Nur Fettahoğlu’nun düzenlediği bir geceye davetli olarak katılan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, her zaman kendisinden beklendiğinin aksine bu sefer yalnız katılmadı.

Geceye sevgilisiyle birlikte katılan Afra Saraçoğlu, magazin muhabirlerinin yoğun ilgisini çekti. Başarılı oyuncu yine kendisi gibi oyunculuk yapan Mert Yazıcıoğlu ile birlikte objektiflere poz verdi. Magazin basınına poz veren genç oyuncuların el ele tutuşması, ilk kez birlikte görüntülenmelerinin de imzası oldu.

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Eylül 2018’den Bu Yana İlk Kez

Daha önce kameralara yan yana poz vermekten sakınan genç oyuncular Azra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu bu kuralı geçtiğimiz akşam bozdular. Nur Fettahoğlu’nun davetlisi olarak geceye katılan Saraçoğlu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile el ele poz verdi.

Magazin muhabirlerinin yakaladığı bu kare, 2018 yılının eylül ayından bu yana aşk yaşayan çiftin el ele verdikleri ilk poz oldu. Sosyal medyada da çok konuşulan bu fotoğrafın arından genç oyuncuların hayranları, çiftin bu pozunu beğeni yağmuruna tuttu.

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