Afra Saraçoğlu Kimdir?

Kameralar Karşısında İlk Kez El Ele

Son dönemin en çok sevilen televizyon yapımlarından biri olan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Kardeş Çocukları dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Afra Saraçoğlu, yine kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ilk ilke kez el ele poz verdi.

Ünlü çiftin uzun süredir aşk yaşadıkları biliniyordu, ancak ne katıldıkları davetlerde ne de dışarıda hiç el ele görüntülenmemişlerdi. Çiftin bu pozu magazin gündemine konu oldu. Genç oyuncuların hayranları sosyal medyada bu pozu konuştu.

Geçtiğimiz akşam Nur Fettahoğlu’nun düzenlediği bir geceye davetli olarak katılan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, her zaman kendisinden beklendiğinin aksine bu sefer yalnız katılmadı.

Geceye sevgilisiyle birlikte katılan Afra Saraçoğlu, magazin muhabirlerinin yoğun ilgisini çekti. Başarılı oyuncu yine kendisi gibi oyunculuk yapan Mert Yazıcıoğlu ile birlikte objektiflere poz verdi. Magazin basınına poz veren genç oyuncuların el ele tutuşması, ilk kez birlikte görüntülenmelerinin de imzası oldu.