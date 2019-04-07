Afra Saraçoğlu 2 Aralık 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam eden Saraçoğlu, oyunculuk alanında ilk kez İkinci Şans filmiyle kamera karşısına geçmiştir.
Afra Saraçoğlu Kimdir?
Afra Saraçoğlu 2 Aralık 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam eden Saraçoğlu, oyunculuk alanında ilk kez İkinci Şans filmiyle kamera karşısına geçmiştir.
Son dönemde Star TV ekranlarından yayınlanan ve büyül bir ilgiyle takip edilen Kardeş Çocukları dizisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu, dizide Hayat Çetin karakterini canlandırmaktadır.
Yay burcu olduğu bilinen güzel oyuncu; 1.70 metre boyunda ve 48 kilodur. Oyunculuk alanında yükselen kariyerini, 2018 yılında aldığı 45. Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü – Fark Yaratanlar ödülüyle taçlandırmıştır.
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