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- 07 Nisan 2019

Ceyda Ateş Kimdir?

Ceyda Ateş 14 Eylül 1987 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Küçük yaşlarından beri oyunculuk hevesi olan Ceyda Ateş, 1995 yılında profesyonel kariyerine başladı. Oyunculuk eğitimini Barış Manço Kültür Merkezi’nde aldığı eğitimle tamamlayan Ateş,

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Ceyda Ateş 14 Eylül 1987 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Küçük yaşlarından beri oyunculuk hevesi olan Ceyda Ateş, 1995 yılında profesyonel kariyerine başladı. Oyunculuk eğitimini Barış Manço Kültür Merkezi’nde aldığı eğitimle tamamlayan Ateş,

Ceyda Ateş Kimdir?

Ceyda Ateş 14 Eylül 1987 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Küçük yaşlarından beri oyunculuk hevesi olan Ceyda Ateş, 1995 yılında profesyonel kariyerine başladı. Oyunculuk eğitimini Barış Manço Kültür Merkezi’nde aldığı eğitimle tamamlayan Ateş, daha sonra Gurbet Kadını, Aşk Oyunu, Elveda Rumeli, Cennet Mahallesi gibi Türk televizyonlarının en çok sevilen dizilerinde rol aldı. Televizyon kariyerinin yanında sinema perdesinde de oyunculuk yapan Ceyda Ateş, “Çılgın Dershane” adlı filmde rol aldı.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 1995 yılında, o dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Çiçek Taksi ile başlayan Ateş, daha sonra Kavak Yelleri dizisinde ve Yer Gök Aşk dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Güzel oyuncu “Adını Feriha Koydum” adlı dizide başarılı bir şekilde canlandırdığı Hande Gezgin karakteriyle büyük bir hayran kitlesine kavuştu. Dizi kariyerine 2012 yılında yayınlanan Evlerden Biri dizisinde başrol oynayarak devam eden Ateş, bu tarihten sonra birçok yapımda rol almasının ardından şok bir kararla oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

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Ceyda Ateş Bahamalar’ın Keyfini Sürüyor

Bir dönemin televizyon yapımlarında en çok aranan yüzleri arasında yer alan Ceyda Ateş, oyunculuk kariyerine nokta koyup eşi Buğra Toplusoy ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşmişti. Her ne kadar televizyon ekranlarından epey bir süredir uzak kalsa da hayranları Ceyda Ateş’i takip etmeyi sürdürüyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında olan Ceyda Ateş’in Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar büyük beğeni topluyor.

Rol aldığı dizilerde gösterdiği başarılı performansı ve güzelliği ile dikkat çeken eski oyuncu Ceyda Ateş, eşi Buğra Toplusoy ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mutlu yaşantısına devam ediyor. Seyahat ettiği birçok ülkeden de dikkat çekici fotoğraflar paylaşan Ateş, oyunculuğu bırakmasını açıklamasının ardından sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Keyifli paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Ceyda Ateş’in son paylaşımı yine takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sarı elbisesiyle, seyahat için gittiği Bahamalar’da objektife poz veren Ceyda Ateş’in bu fotoğrafı kısa sürede oldukça fazla beğeni aldı. Sevilen eski oyuncunun takipçilerinden birinin yapmış olduğu “Sarı papatyam bu ne güzellik” yorumu dikkat çekti.

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