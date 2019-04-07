Berna Keklikler Kimdir?

Survivor’ın Eski Yarışmacısı Ölümle Tehdit Edildi

Türk televizyon yapımları arasında en sevilen yarışmalardan biri olan Survivor’a 2017 yılında yarışmacı olarak katılan Berna Keklikler, ölümle tehdit edildiğini iddia etti. İstanbul Adliyesi’ne gidip kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği kişi hakkında suç duyurusunda bulunan Keklikler, can güvenliğinin olmadığını öne sürdü.

Televizyon yarışmalarının tanıdık simalarından biri olan Berna Keklikler, katıldığı yarışmalarda gösterdiği sevecen tavırlarıyla birçok izleyicinin gönlünü kazanmıştı. Daha önce TV8 ekranlarından yayınlanan Göz6 programında kızlar takımında birinci olarak yarışmayı kazanan Berna Keklikler, bu başarısının ardından soluğu Survivor’da almıştı.

Survivor 2017 kadrosuna girip adanın yolunu tutan Keklikler, o dönemde televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmasında gösterdiği karakter ile de sevenlerinin bir kez daha gönlünü kazanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde bu sefer İstanbul Adliyesi’nin yolunu tutan Keklikler, gizli numaradan sürekli ölümle tehdit edildiğini ve can güvenliğinin olmadığı talebiyle kimliği belirli olmayan kişiyi ihbar etti.