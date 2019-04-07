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- 07 Nisan 2019

Berna Keklikler Kimdir?

Berna Keklikler 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya’da dünyaya gelmiştir. Ekonomi eğitimi alan Keklikler, oyunculuk ve modellik yapıyor.

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Berna Keklikler 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya’da dünyaya gelmiştir. Ekonomi eğitimi alan Keklikler, oyunculuk ve modellik yapıyor.

Berna Keklikler Kimdir?

Berna Keklikler 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya’da dünyaya gelmiştir. Ekonomi eğitimi alan Keklikler, oyunculuk ve modellik yapıyor. Türk televizyonlarında yayınlanan Göz6 ve Survivor 2017 programlarıyla tanınmaya başlamıştır. Berna Keklikler Miss Turkuaz Germany güzellik yarışmasında birinci olmuştur.

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Survivor’ın Eski Yarışmacısı Ölümle Tehdit Edildi

Türk televizyon yapımları arasında en sevilen yarışmalardan biri olan Survivor’a 2017 yılında yarışmacı olarak katılan Berna Keklikler, ölümle tehdit edildiğini iddia etti. İstanbul Adliyesi’ne gidip kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği kişi hakkında suç duyurusunda bulunan Keklikler, can güvenliğinin olmadığını öne sürdü.

Televizyon yarışmalarının tanıdık simalarından biri olan Berna Keklikler, katıldığı yarışmalarda gösterdiği sevecen tavırlarıyla birçok izleyicinin gönlünü kazanmıştı. Daha önce TV8 ekranlarından yayınlanan Göz6 programında kızlar takımında birinci olarak yarışmayı kazanan Berna Keklikler, bu başarısının ardından soluğu Survivor’da almıştı.

Survivor 2017 kadrosuna girip adanın yolunu tutan Keklikler, o dönemde televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmasında gösterdiği karakter ile de sevenlerinin bir kez daha gönlünü kazanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde bu sefer İstanbul Adliyesi’nin yolunu tutan Keklikler, gizli numaradan sürekli ölümle tehdit edildiğini ve can güvenliğinin olmadığı talebiyle kimliği belirli olmayan kişiyi ihbar etti.

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Ölümle Tehdit Eden Kişinin Kimliği Açık Değil

Geçtiğimiz yıllarda Almanya’da düzenlenen Miss Turkuaz Germany güzellik yarışmasında birinci olarak kraliçe seçilen Berna Keklikler, İstanbul Adliyesi’ne gelerek kendisini ölümle tehdit eden kişi hakkında savcılığıa suç duyurusunda bulundu.

Keklikler’in savcılık başvuru dilekçesinde, kimliği açık olmayan kişiler tarafından sık sık arandığını ve ölüm tehditleri aldığını beyan ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; 30 yaşındaki güzellik kraliçesi Berna Keklikler’e gelen mesajlarda, Keklikler’in evinin adresinin bilindiğini, suç duyurusunda bulunduğu kişi veya kişilerin numarasını dağıtarak kendisini rezil etmekle tehdit ettiği bildirildi.

Tehdit ve hakaret içerikli bu mesajları kanıt olarak savcılığa sunan Keklikler, sürecin sonunda çıkacak kararı beklemeye başladı. Güzellik kraliçesi Keklikler, bu kişilerin bir an önce tespit edilip gerekli cezayı almasını talep etti. Keklikler’in başvurusu sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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