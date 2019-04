Fenerbahçe’nin Efsane İsmi Can Bartu Vefat Etti, Can Bartu Kimdir?

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu 12 Nisan Cuma gününde aramızdan ayrıldı. Türk sporuna gönül veren taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazanan duayen sporcu, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Sporculuk kariyerinde hem profesyonel basketbol hem de profesyonel futbol oynayan tek milli sporcu unvanına sahip olan Can Bartu’nun vefatı Türk sporunu derinden üzdü. Sinyor ve Baron lakaplı efsane sporcu taraflı tarafsız bütün sporseverlerin beğenisini kazanmış bir isimdi. Avurpa Kupaları’nda final maçına çıkan ilk Türk futbolcu olma başarısını da gösteren Can Bartu, 83 yaşında aramızdan ayrıldı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçe'miz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Fenerbahçe’nin ve Türk sporunun çok değerli bir sporcusu olan Can Bartu’ya Allahtan rahmet ve tüm sevenleri ile Fenerbahçe camiasına da baş sağlığı dilendi.

Cenazesi Yarın

Türk sporunun efsane ismi Can Bartu’nun cenazesinin Marmara İlahiyat Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedileceği açıklandı. Öte yandan Fenerbahçe kulübünün de statta bir tören düzenleyeceği öğrenildi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta profesyonel liglerde oynanacak olan bütün maçlardan önce Can Bartu için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Can Bartu Kimdir?

Can Bartu 30 Ocak 1936’da dünyaya gelmiştir. Spor kariyerine Fenerbahçe’de basketbol oynayarak başlayan Bartu, altı kez de milli basketbol formasını üzerine geçirmiştir. Bir süre sonra futbola yönelen Can Bartu, 1955 – 1961 yılları arasında Fenerbahçe’de top koşturmuştur. Bu süre zarfında 28 kez milli olan Can Bartu, 1958 yılında Türkiye – Romanya maçında kaleci Turgay Şeren’in yerine maçın son 7 dakikası boyunca kalede kaldı. Bu maçta milli takımda forma giyen futbolcularımızdan birinin kendi kalemize attığı gol nedeniyle 1 gol yedi.

1961 yılında Fiorentina, 1962’de Venezia, 1964’te de Lazio’da forma giydi. Can Bartu 1967’de tekrar Fenerbahçeye döndü ve 326 maçta 162 gol kaydetti.

