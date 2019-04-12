Elçin Sangu Kimdir?

Show TV ekranlarının sevilen televizyon yapımı Çarpışma dizisinde hayat verdiği Zeynep Tunç karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Elçin Tunç hakkında son dönemde birçok merak edilen sorular soruluyor. Özellikle sosyal medya üzerinden Elçin Sungu’nun kim, nereli olduğu ve yaşı merak ediliyor.

Elçin Sangu, son dönemde televizyon yapımları arasında en çok ilgi gören dizilerden biri olan Çarpışma ’da rol almasıyla kısa sürede milyonların dikkatini çekmeyi başardı.

Güzelliği ve de Çarpışma dizisinde canlandırdığı Zeynep Tunç karakterindeki başarılı oyunculuk performansıyla beğenilen Elçin Sangu kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte ünlü oyuncu Elçin Sangu hakkında en çok merak edilen soruların cevapları…

Elçin Sangu Nerelidir?

Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Oyunculuk ve mankenlik yapan Sangu, televizyon reklamlarında yer almasıyla kariyerine adım attı.

Kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi’nde Opera Bölümü’nde lisans eğitimini alan Sangu, televizyonda bilinen yapımlarda yer almadan önce sahne oyunculuğu yapıyordu.

Star TV ekranlarından Haziran 2015’te yayın hayatına başlayan ve Ocak 2017 tarihinde final yapan Kiralık Aşk dizisiyle yıldızını parlatan Elçin Sangu, romantik komedi türündeki sevilen bu dizide Defne karakterine hayat verdi.

Bu dizide gösterdiği başarılı performansın ardından oyunculuk camiasında da en çok adından söz edilen isimlerin arasına giren Elçin Sangu, 3 Altın Kelebek başta olmak üzere 20’den fazla ödüle aday olarak gösterildi.

Elçin Sangu’nun sevilen performanslarından bir diğeri de Kanal D ekranlarından izleyicilerle buluşan Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı diziydi. 2011 yılında yayın hayatına başlayan bu dizide gösterdiği başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle tekrar milyonların gönlünde yer etmeye başladı.

Daha sonra; Aşk Kaç Beden Giyer (2012-2013), Bir Aşk Hikayesi (2013-2014), Kurt Seyit ve Şura (2014) ve Sevdam Alabora (2015) adlı televizyon yapımlarında rol aldı.

2016 yılında Elidor markasının saç ürünleri reklamlarında yer almasıyla da televizyonların sevilen yüzü olmaya devam etti. Daha sonra Boyner markasının da reklam yüzü olarak rol aldı. Çerkes kökenli olduğu bilinen Elçin Sangu, Yunus Özdiken ile aşk yaşamaktadır.

Elçin Sangu Kimdir?

Show TV ekranlarının sevilen televizyon yapımı Çarpışma dizisinde hayat verdiği Zeynep Tunç karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Elçin Tunç hakkında son dönemde birçok merak edilen sorular soruluyor. Özellikle sosyal medya üzerinden Elçin Sungu’nun kim, nereli olduğu ve yaşı merak ediliyor.