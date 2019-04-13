Hakan Kurtaş Kimdir?

Son dönemin en çok izlenen televizyon yapımlarından biri olan Çukur dizisine, yeni sezonda katılacak oyuncular arasında gösterilen Hakan Kurtaş, bu yöndeki söylentilerin çıkmasının ardından sosyal medyanın ve internet ortamının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Reyting rekortmen Çukur dizisinin gelecek haziran ayında final yapacağının açıklanmasının ardından, yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosundan ayrılacak ve kadroya eklenecek ünlü isimler de tartışılmaya başlandı. Büyük bir ilgiyle takip edilen Çukur dizisinin henüz bölümleri devam etmesine rağmen, gelecek sezonda dizinin senaryosuna dâhil edilecek ünlü isimlerin konuşulması sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Söz konusu yeni sezonda oyuncu ekibine katılacak isimler arasında en sık dile getirilen Hakan Kurtaş’ın ismi oldu. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı.

Hakan Kurtaş Hakkında?

Hakan Kurtaş 7 Eylül 1988 tarihinde İzmir’de doğdu. İktisatçı bir annenin ve çocuk doktoru olan bir babanın 3 oğlundan birisi olarak dünyaya geldi. Küçüklüğünden itibaren tiyatroya ve oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Hakan Kurtaş, lise yıllarında amatör olarak oyunculuk yapmaya başladı. İlk tiyatro sahnesine 2010 yılında gösterime giren DOT Tiyatrosu’nun “Punk Rock” adlı oyununda çıktı.

Lise eğitimini Bursa’da tamamlayan Kurtaş, Bursa Anadolu Lisesi mezunudur. Lise eğitimi sırasında tiyatro oyunculuğu ile yakından ilgilenen Kurtaş, aynı zamanda profesyonel spor kulüğlerinde basketbolculuk da yaptı.

Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan Kurtai, müzik ve karikatürle de ilgilendi. Bir dönem Gırgır başta olmak üzere Leman ve Uykusuz gibi mizah dergilerinde karikatürleri yayınlandı.

Profesyonel Oyunculuk Kariyeri

Profesyonel oyunculuk kariyerine ilk olarak ATV ekranlarından yayınlanan Ezel dizisiyle adım atan Kurtaş, 2010’da ekranlara gelen bu dizinin son bölümünde rol aldı. Vücut filmiyle beyaz perde de yer alan genç oyuncu, burada gösterdiği başarılı performansın ardından ödüle layık görüldü.

Süpernova adlı tiyatro oyununda, boksör rolünü iyi canlandırabilmek için uzun süre boks eğitimi aldı. Şükran Ovalı’dan sonra oyuncu Beril Kayar ile birliktelik yaşayan Hakan Kurtaş daha sonra bu birlikteliğine de son noktayı koydu.

Hakan Kurtaş Kimdir?

Son dönemin en çok izlenen televizyon yapımlarından biri olan Çukur dizisine, yeni sezonda katılacak oyuncular arasında gösterilen Hakan Kurtaş, bu yöndeki söylentilerin çıkmasının ardından sosyal medyanın ve internet ortamının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.