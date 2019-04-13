Arka Sokaklar Son Bölümde Neler Oldu?

Kanal D’nin en sevilen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Sevilen dizi geçtiğimiz gün 513. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Fenomen dizinin hayranları yine ekran başına kilitlendi. Nefesler tutularak izlenen Arka Sokaklar dizisinin 513. bölümünde neler oldu?

Asaf’ın izbe bir ormanda ağaca bağlayarak etkisiz hale getirdiği ve defalarca bıçakladığı Ali’yi arkadaşları son anda buldu. Bıçak darbeleri yüzünden bilincini kaybeden ve son nefesini vermek üzere olan Ali apar topar hastaneye yetiştirildi. Acil olarak ameliyata alınan Ali’nin operasyon sırasında kalbi durdu! Arka Sokaklar dizisinin hayranlarının nefeslerini tutarak izlediği bu sahneden sonra akıllara tek soru geldi. Rıza Baba’nın damadı Ali öldü mü?

Türk televizyonlarının en sevilen dizileri arasında yer alan ve uzun bir süredir yayın hayatına devam eden Kanal D’nin Arka Sokaklar dizisi, 12 Nisan Cuma günü son bölümüyle hayranlarıyla buluştu. Her dakikası büyük bir ilgiyle takip edilen Arka Sokaklar 513. bölümün final sahnesinde ise nefesler tutuldu. Rıza Baba’nın damadı son nefesini vermek üzereyken arkadaşları tarafından ıssız bir ormanda bulundu. Defalarca bıçak darbeleri aldığı için bilincini kaybeden ancak güçlükle nefes almaya devam Ali hemen hastaneye yetiştirildi. Ağır yaralı olan Ali acil olarak ameliyata alındı. Ancak ikinci ameliyatını olduğu sırada Ali’nin kalbi durdu!

Ali Ölüyor Mu, Yoksa Yaşayacak Mı?

Nefeslerin tutulduğu Arka Sokaklar 513. bölüm final sahnesinden sonra akıllara tek soru geldi. Ali’nin durumu ne olacak, Ali ölüyor mu? Rıza Baba’nın damadı olan Ali’nin geleceği hakkında merak edilenler 12 Nisan Cuma gecesinin sosyal medyada en çok konuşulan konularından biri oldu.

Asaf, Ali’yi ormanlık alanda bir ağaca bağladıktan sonra birkaç yerinden defalarca bıçaklar. Bunun ardından hemen oradan ayrılan Asaf izini kaybettirmeyi başarır. Arkadaşları, Ali’nin yerini ararken o son nefesini vermek üzereyken yetişirler. Ali, ekibin desteğiyle hemen hastaneye kaldırılır. Aldığı bıçak darbelerinden birinin karaciğeri üzerine gelmesi yüzünden ağır yaralanan Ali’nin ameliyata alınması gerekir. Ali’nin hapisteki babası donör olmaya ikna edilir ve karaciğer nakli yapılır. Ancak ameliyat sırasında Ali’nin kalbi durur.

Ali Ölüyor Mu, Yoksa Yaşayacak Mı?

Nefeslerin tutulduğu Arka Sokaklar 513. bölüm final sahnesinden sonra akıllara tek soru geldi. Ali’nin durumu ne olacak, Ali ölüyor mu? Rıza Baba’nın damadı olan Ali’nin geleceği hakkında merak edilenler 12 Nisan Cuma gecesinin sosyal medyada en çok konuşulan konularından biri oldu.