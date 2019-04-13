Hercai Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler var?

ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan ve kısa sürede yoğun ilgi gördükten sonra geniş kitleler tarafından beğenilerek takip edilen Hercai dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Cuma akşamları hayranlarıyla buluşan dizisinin oyuncu kadrosunda Türk televizyon yapımlarında görmek istediğimiz yüzler yer alıyor. İşte son haftaların en çok konuşulan dizisinin oyuncu kadrosu…

Reyting sıralamasında zirvenin sahibi olan ve yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen ATV’nin Hercai dizisinde ünlü isimler rol alıyor. Sevilen dizinin yapımcılığını Mia yapım üstleniyor. “İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi” ana teması işlenen dizinin başrollerinde; Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı yer alıyor.

Akın Akınözü

Dizide Miran Aslanbey’i canlandıran yetenekli oyuncu 1 Ocak 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. TED Anlara Koleji’nden mezun olduktan sonra yurt dışında Santa Monico College, Los Angeles General Studies gibi akademilerde eğitim aldıktan sonra oyunculuk kariyerine yoğunlaşmıştır. Sevilen oyuncunun daha önceki televizyon yapımları arasında Arkadaşlar İyidir, Payitaht Abdülhamid ve Aslan Ailem dizileri yer alıyor.

Ebru Şahin

Dizide Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin 1994 doğumludur. İstanbul’da dünyaya gelen Ebru Şahin, oyunculuk kariyerine 2016 yılında vizyona giren Kan Parası filmiyle başlamıştır. Daha sonra Star TV ekranlarından yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde gösterdiği başarılı performansla diziseverler tarafından tanınmayı başarmıştır.

Oya Unustası

Dizide Gönül Aslanbey’i canlandıran Oya Unustası 1988 İstanbul doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü mezunu olan yetenekli oyuncu, Beyaz Karanfil ve Kalbim Ege’de Kaldı dizilerinde rol almıştır. 2013 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında ilk 20’ye giren finalistlerden biri olmuştur.

Hercai Dizisinin Konusu Nedir?

Miran Aslanbey, İstanbul’dan Midyat’a göç eden bir iş adamıdır. Burada yeni bir iş kuran Miran Aslanbeey, Nasuh Şadoğlu ile ortak olur. Ancak ortaklığında Nasuh Şadoğlu’nun torunu Reyyan’ı da isteyen Miran Aslanbey, genç kız ile evlenebilmek için yeni planlar yapmaktadır.

Hercai Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler var?

ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan ve kısa sürede yoğun ilgi gördükten sonra geniş kitleler tarafından beğenilerek takip edilen Hercai dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Cuma akşamları hayranlarıyla buluşan dizisinin oyuncu kadrosunda Türk televizyon yapımlarında görmek istediğimiz yüzler yer alıyor.