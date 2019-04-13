Bakan Albayrak’ın Açıkladığı Düzenleme Devrim Niteliğinde

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomi paketi konuşulmaya devam ediyor. Türkiye ekonomi tarihinde şimdiye kadar yapılan en radikal reform olarak değerlendirilen yeni düzenlemede, kıdem tazimatı fonuna bir de bireysel emeklilik sistemi eklenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayarak’ın açıkladığı yeni ekonomi paketi konuşulmaya devam ediyor. Bakan Albayrak’ın açıklamalarında değindiği kıdem tazminatı ile bireysel emeklilik sisteminin(BES)entegre edileceği fonun, Türkiye ekonomi tarihinde eşi görülmemiş cesur bir reform olduğu öne sürüldü.

Bakanın açıklamalarına göre işverenden alınacak olan kesintiler ayrı bir fonda toplanmaya başlanacak. Bununla birlikte çalışandan da aldığı maaşa göre fona eklenmek üzere bir miktar kesinti yapılacak. Yeni sistem her çalışan ve işveren için zorunlu hale getirilecek. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu sistemdeki zorunluluğun bir süreliğine mi yoksa emekli olana kadar mı devam edeceğine dair bir açıklamada bulunmadı.

Otomatik Katılım Fonu

Söz konusu fonun otomatik katılım adı altında hizmete geçirileceği ve bu şekilde tüm işveren ve çalışanlar tarafından zorunlu bir uygulama olması bekleniyor. Bakan Albayrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı kamuoyu açıklamasında otomatik katılım fonunda biriken finansmanın 5 yıl sonunda milli gelirin % 10’una ulaşabileceğinden bahsetti.

Söz konusu sistemin yürürlüğe geçirilmesi öncesinde yaklaşık 98 milyar liranın fonda birikmiş durumda olduğunun altı çizildi. Bakan Albayrak’ın açıklamaları baz alınarak hem isteğe bağlı bireysel emeklilik sistemi hem de kıdem tazminatının katılımı ile toplam birikimin yaklaşık 500 milyar liraya ulaşması hedefleniyor. Albayrak Türk ekonomi tarihinde benzeri görülmemiş bu uygulama sayesinde 5 yıl kadar kısa bir süre içerisinde sistemde biriken fonun tutarının milli gelirin % 10’unun üzerine çıkacağını düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı’nın İsteği Oldu

Sigortacılığın ülke ekonomisinde önemli bir katkısı olacağını belirten Albayrak “Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu kurarak sektörün denetlenmesini yakından takip edeceğiz” dedi. Bakan’ın bu açıklamasının ardından Böyle bir sistemin olmasını ve sigortada denetleyici bir kurulun oluşturulması gerektiğini belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar’ın bu yöndeki isteği uygulanmış oldu.

Kıdem Tazminatı Fonu

Bakanın açıklamalarına göre işverenden alınacak olan kesintiler ayrı bir fonda toplanmaya başlanacak. Bununla birlikte çalışandan da aldığı maaşa göre fona eklenmek üzere bir miktar kesinti yapılacak. Yeni sistem her çalışan ve işveren için zorunlu hale getirilecek. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu sistemdeki zorunluluğun bir süreliğine mi yoksa emekli olana kadar mı devam edeceğine dair bir açıklamada bulunmadı.