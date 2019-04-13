Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 20:54 TSİ

Bakan Albayrak’ın Açıkladığı Düzenleme Devrim Niteliğinde

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomi paketi konuşulmaya devam ediyor.

mask

Bakan Albayrak’ın Açıkladığı Düzenleme Devrim Niteliğinde

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomi paketi konuşulmaya devam ediyor. Türkiye ekonomi tarihinde şimdiye kadar yapılan en radikal reform olarak değerlendirilen yeni düzenlemede, kıdem tazimatı fonuna bir de bireysel emeklilik sistemi eklenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayarak’ın açıkladığı yeni ekonomi paketi konuşulmaya devam ediyor. Bakan Albayrak’ın açıklamalarında değindiği kıdem tazminatı ile bireysel emeklilik sisteminin(BES)entegre edileceği fonun, Türkiye ekonomi tarihinde eşi görülmemiş cesur bir reform olduğu öne sürüldü.

Bakanın açıklamalarına göre işverenden alınacak olan kesintiler ayrı bir fonda toplanmaya başlanacak. Bununla birlikte çalışandan da aldığı maaşa göre fona eklenmek üzere bir miktar kesinti yapılacak. Yeni sistem her çalışan ve işveren için zorunlu hale getirilecek. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu sistemdeki zorunluluğun bir süreliğine mi yoksa emekli olana kadar mı devam edeceğine dair bir açıklamada bulunmadı.

Otomatik Katılım Fonu

Söz konusu fonun otomatik katılım adı altında hizmete geçirileceği ve bu şekilde tüm işveren ve çalışanlar tarafından zorunlu bir uygulama olması bekleniyor. Bakan Albayrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı kamuoyu açıklamasında otomatik katılım fonunda biriken finansmanın 5 yıl sonunda milli gelirin % 10’una ulaşabileceğinden bahsetti.

Söz konusu sistemin yürürlüğe geçirilmesi öncesinde yaklaşık 98 milyar liranın fonda birikmiş durumda olduğunun altı çizildi. Bakan Albayrak’ın açıklamaları baz alınarak hem isteğe bağlı bireysel emeklilik sistemi hem de kıdem tazminatının katılımı ile toplam birikimin yaklaşık 500 milyar liraya ulaşması hedefleniyor. Albayrak Türk ekonomi tarihinde benzeri görülmemiş bu uygulama sayesinde 5 yıl kadar kısa bir süre içerisinde sistemde biriken fonun tutarının milli gelirin % 10’unun üzerine çıkacağını düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı’nın İsteği Oldu

Sigortacılığın ülke ekonomisinde önemli bir katkısı olacağını belirten Albayrak “Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu kurarak sektörün denetlenmesini yakından takip edeceğiz” dedi. Bakan’ın bu açıklamasının ardından Böyle bir sistemin olmasını ve sigortada denetleyici bir kurulun oluşturulması gerektiğini belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar’ın bu yöndeki isteği uygulanmış oldu.

Kıdem Tazminatı Fonu

Bakanın açıklamalarına göre işverenden alınacak olan kesintiler ayrı bir fonda toplanmaya başlanacak. Bununla birlikte çalışandan da aldığı maaşa göre fona eklenmek üzere bir miktar kesinti yapılacak. Yeni sistem her çalışan ve işveren için zorunlu hale getirilecek. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu sistemdeki zorunluluğun bir süreliğine mi yoksa emekli olana kadar mı devam edeceğine dair bir açıklamada bulunmadı.

2/3
mask

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı’nın İsteği Oldu

Sigortacılığın ülke ekonomisinde önemli bir katkısı olacağını belirten Albayrak “Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu kurarak sektörün denetlenmesini yakından takip edeceğiz” dedi. Bakan’ın bu açıklamasının ardından Böyle bir sistemin olmasını ve sigortada denetleyici bir kurulun oluşturulması gerektiğini belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar’ın bu yöndeki isteği uygulanmış oldu.

# TREND HABER İLE İLİŞKİLİ:
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Otomotiv Sektöründe Vergi İndirimleri Uzatıldı mask
Otomotiv Sektöründe Vergi İndirimleri Uzatıldı
Bakan Albayrak’ın Açıkladığı Düzenleme Devrim Niteliğinde mask
Bakan Albayrak’ın Açıkladığı Düzenleme Devrim Niteliğinde
Hercai Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler var? mask
Hercai Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler var?
Arka Sokaklar Son Bölümde Neler Oldu? mask
Arka Sokaklar Son Bölümde Neler Oldu?
Hakan Kurtaş Kimdir? mask
Hakan Kurtaş Kimdir?
Elçin Sangu Kimdir? mask
Elçin Sangu Kimdir?

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL