Otomotiv Sektöründe Vergi İndirimleri Uzatıldı

Nisan Ayı Fiyatları Dikkat Çekti

Otomotiv sektöründeki rekabeti canlı tutmak ve piyasayı hareketlendirmek amacıyla hayata geçirilen vergi indirimleri 3 ay bir süre daha olacak şekilde uzatıldı. Bu gelişmenin ardından otomotiv sektöründe Pazar payını yükseltmek isteyen markalar, nisan ayına özel kampanyalar hazırladı.

Tüketicilere indirimli fiyatlardan sunulan otomobiller nisan ayında büyük bir rekabete girişti. Otomotiv sektöründe vergi indiriminin 3 ay daha uzatılmasının ardından harekete geçen markalar pazarda büyük dilimi kapmak için Nisan ayına özel birçok kampanya düzenledi. İşte nisan ayında tüketicilere sunulan indirimli fiyatlar ve % 0 faizli kredi seçenekleri…

Alfa Romeo

Alfe Romeo’nun en dikkat çekici kampanyası markanın en çok ilgi çeken modellerinden biri olan Giulietta’nın dizel otomatik versiyonlarına yönelik. Otomobil tutarının yarısı peşin, kalan yarısı da % 0 faiz oranlı kredi ile tüketicilere sunuluyor. Bu kampanya dahilinde nisan ayında 144 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulan dizel otomatik Giulietta’lar 73 bin TL peşine ek olarak 73 bin TL faizsiz kredili olarak alıcılarını bekliyor.

Dacia

Renault motor grubun alt markası olarak piyasaya sunulan Romanya üretim merkezli Dacia, Nisan ayına özel kampanyasıyla dikkat çekiyor. Markanın Sandero modelinde 39.90 TL, Dokker’da 49.90 TL, Dustar’da da 59.90 TL günlük ödeme seçenekleri sunuluyor. Kampanya kapsamında 1 yıl uzatılmış garanti ve Dacia Kasko da indirim fırsatları müşteriler bekliyor. Dacia’nın en çok ilgi gören modellerinden biri olan hafif ticari sınıfında bulunan modeli Dokker’da 40 bin TL kredi ile 12 aya varan vade seçeneklerinde % 0 faiz imkanları sunuluyor.

Honda

Nisan ayına özel Honda kampanyalarında Civic modelleri için 40 bin TL’ye kadar kredi kullanımına % 0.95 faiz ve 12 ay taksit seçeneği sunuluyor. Honda’nın en sevilen modellerinden biri olan CR-V modeli içinse aynı faiz oranından 100 bin TL kredi imkanı ve 15 ay taksit fırsatı bulunuyor. Honda Civic Sedan’ın Elegance donanımlı modellerinin ECO, benzinli ve dizel versiyonlarında 25 bin TL kredi ve % 0.95 faiz oranı tüketicilerin dikkatini çekiyor.

Otomotiv Sektöründe Vergi İndirimleri Uzatıldı

Nisan Ayı Fiyatları Dikkat Çekti

Otomotiv sektöründeki rekabeti canlı tutmak ve piyasayı hareketlendirmek amacıyla hayata geçirilen vergi indirimleri 3 ay bir süre daha olacak şekilde uzatıldı. Bu gelişmenin ardından otomotiv sektöründe Pazar payını yükseltmek isteyen markalar, nisan ayına özel kampanyalar hazırladı.



Tüketicilere indirimli fiyatlardan sunulan otomobiller nisan ayında büyük bir rekabete girişti. Otomotiv sektöründe vergi indiriminin 3 ay daha uzatılmasının ardından harekete geçen markalar pazarda büyük dilimi kapmak için Nisan ayına özel birçok kampanya düzenledi. İşte nisan ayında tüketicilere sunulan indirimli fiyatlar ve % 0 faizli kredi seçenekleri…