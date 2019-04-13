Edis Kimdir?

Son dönem Türk pop müziğinde parlayan yıldızları arasında gösterilen Edis kısa sürede hit olan parçalarıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanmayı başardı. Sevilen şarkıcının hakkında merak edilen birçok soru ortaya atıldı. Edis kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? gibi sorular sosyal medyada ve internet ortamında cevabı en çok aranan sorular olarak öne çıktı. Ünlü şarkıcının soy adını merak eden sosyal medya kullanıcıları, yakışıklı popçunun hayat hikayesi hakkında da araştırmalar yaptı. İşte son zamanlarda müzik dünyasını kasıp kavuran başarılı şarkıcı Edis’in hayat hikayesi…

Edis Görgülü Kimdir?

Edis Görgülü veya bilinen adıyla Edis, 28 Kasım 1990 tarihinde dünyaya geldi. Şarkıcı Edis’in gözlerini Londra’da dünyaya açtığı biliniyor. Çocukluğunu İzmir’de geçiren Edis, lise öğrenimini de İzmir’de tamamladı. Çocukluğundan beri müziğe büyük bir ilgi duyan ve şarkı söyleyen Edis, lise ve üniversite eğitimi boyunca da çeşitli eğitmenlerden ses eğitimleri aldı. Galatasay Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olduğu bilinen Edis, müzik kariyerinden önce oyunculuğa adım attı. 2011 – 2012 yılları arasında televizyon ekranlarından yayınlanan Dinle Sevgili ve 2012 yılında seyirciyle buluşan Hayatımın Rolü adlı dizilerde rol aldı. Oyunculuk kariyerine tam gaz devam ettiği bu dönemde, menajerinden müzik üzerine bir kariyer yapması konusunda teşvik ve destek aldı.

Takvimler 2014 yılının Aralık ayını gösterdiğinde ilk single’ını müzik piyasasına sunan Edis, “Benim Ol” isimli parçasıyla muhteşem bir başarı yakaladı. Türkiye’de haftalarca en hit parçalar listesinde zirvede oturan parçanın ardından geniş kitleler tarafından tanındı ve beğenilmeye başladı. Edis’in bu başarısı üzerinden çok geçmeden çıkardığı iki single parçasıyla da adından söz ettirmeye devam ettirdi. Büyük bir hayran kitlesine sahip olmasını sağlayan bu parçalar 2016 yılında piyasaya sunduğu Dudak ve 2017 yılında müzik marketlerin rafında yer alan Çok Çok adlı parçalarıydı.

Bir Çok Ödüle Layık Görüldü

Edis’in müzik dünyasını kasıp kavuran bu başarısına müzik otoriteleri de seyirci kalmadı. Müzik eleştirmenleri Edis’in yıldızını parlatmasını oldukça başarılı buldu ve birçok ödüle layık görüldü. Sevilen şarkıcı Altın Kelebek Ödülleri’nden Kral Müzik Ödülleri’ne kadar birçok ödülün sahibi oldu.

Edis Kimdir?

Son dönem Türk pop müziğinde parlayan yıldızları arasında gösterilen Edis kısa sürede hit olan parçalarıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanmayı başardı. Sevilen şarkıcının hakkında merak edilen birçok soru ortaya atıldı. Edis kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? gibi sorular sosyal medyada ve internet ortamında cevabı en çok aranan sorular olarak öne çıktı. Ünlü şarkıcının soy adını merak eden sosyal medya kullanıcıları, yakışıklı popçunun hayat hikayesi hakkında da araştırmalar yaptı. İşte son zamanlarda müzik dünyasını kasıp kavuran başarılı şarkıcı Edis’in hayat hikayesi…