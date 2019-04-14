Hakkari dağlarında artık huzur sesleri va

Hakkari dağlarında artık huzur sesleri var

Bir zamanlar top ve silah seslerinin yankılandığı ve ilçe sakinlerinin karanlık çökmeden evlerine kapandığı Çukurca, artık huzurlu günlerini yaşıyor.

Zap Suyu kenarındaki mesire ve park alanlarına akın eden ilçe sakinleri, burada günü geçirmenin heyecanını yaşıyor. İlçeden 10 kilometre uzaklıktaki Narlı köyü yolundaki Sabır Dağı’nın eteğinden çıkan su kaynağı, Hakkari-Çukurca karayoluna ayrı bir güzellik katarken, vatandaşlar ise burada hatıra fotoğrafı çektirmenin tadını çıkartıyor.

Beyaz Su Şelalesi altında kurulan mesire alanı ve çocuk oyun parkı ailelerle dolup taşırken, Hakkari ve çevre illerden bile ailelerin ilçeye piknik yapmak amacıyla akın ettiği öğrenildi. İlçe sakinleri ise, yıllar sonra ilçede huzur ve güvenin hakim olmasının heyecanı içerisinde olduklarını söylediler.

İlçe sakinleri, “Bizler ilçemizde hep silah ve top sesleri ile uyandık. Yaşımız ilerledikçe rahat bir ortam görmedik. İlçemizin yanı başında bulunan Irak sınırında meydana gelen olaylar ilçemizde oluyormuş gibi basında yerini aldı. Dolayısıyla ilçemiz geri kaldı. Ancak huzurun sağlanmasıyla birlikte artık ilçemizde bunlar konuşulmuyor.

İlçemizde huzur ve güven hakimdir. Mesire alanları ve çocuk oyun parkları kurulmuş durumda. Halk devlet el ele çok güzel günler yaşıyoruz” şeklinde konuştular.

İlçe Kaymakam Temel Ayca ve Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise, ilçenin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, daha da modern bir hale getireceklerini ifade ettiler.

(Feyzullah Taş/İHA)

Hakkari Ve Zap Suyu

Zap Suyu Vadisi natürel peyzajın en renkli olduğu mekânlardan biridir. Özellikle yamaçlar- dan yuvarlanarak düşen kaya parçalarının oluş- turduğu natürel köprüler biçimindeki yaradılışlar, yöre milleti tarafından İblis Köprüleri olarak anılarak vadiye ayrı bir hoşluk katarlar. Vadinin Hakkâri-Irak hududu arasında kalan kısmı çok orijinal bir hoşluğa sahiptir.

Vadinin 39’uncu kilometre’sinde Şine Kayalıkları yer almaktadır. Şine yöresinde Beytüşşebap’a giden yolun 110 m’sinde ise Melise Suyu ile Çeman Düzlüğü ve koruluğuna erişilir. Bu yöre de yeşilliği ile şehrin en hoş yörelerinden biridir.

Hakkâri’nin girişinde Depin olarak adlan- dırılan Zap Suyu üzerindeki köprünün hemen berisinde Helêl Deresi ve Vadisi, yeşillikler içerisinde, uysal bir dinlenme alanı olarak bulunmaktadır. Alabalık üretme çiftliği, alaba- lık restoranları, ırmak kenarında Nesturiler’den kalma Helêl Kilisesi ile ceviz ağaçları ve yeşillikler burayı imtiyazlı bir yer kılmaktadır.

Gerek Hakkâri’ye gelenler, gerekse Çukurca ve Şırnak’a doğru devam edenler burada çoğunlukla mola verirler. Yeniden Hakkâri’ye 20 kilometre kala bugün Kırıkdağ olarak adlandırılan, daha önceki ismi Dêz olan bir vadi bulunmaktadır. Vadiden akan Avaspi suyu, buzullardan kopup gelen heyecanlı akışıyla köpük köpük beyaz bir hal alır. Vadi içindeki, bazen yaya bazen taşıtla erişilen tarihi yapılar tabiatla tarihi birleştirmektedir. Buradan yaylaya ve Cehennem Vadisi’ndeki buzullara da gidilebilir.

Hakkari dağlarından artık huzur sesleri var

Bir zamanlar top ve silah seslerinin yankılandığı ve ilçe sakinlerinin karanlık çökmeden evlerine kapandığı Çukurca, artık huzurlu günlerini yaşıyor.