Karadeniz ekibi sahadan galip ayrıldı

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

2.dakikada Nwakaeme’nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür , kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertaç’dan döndü.

15.dakikada Yusuf Yazıcı’nın uzak mesafeden vuruşu kaleci Ertaç’ta kaldı

22.dakikada Michael Pereira’nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içindeki Ömer Şimanoğlu’nun kafa vuruşu kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından ağlarla buluştu. 0-1

31.dakikada Abdulkadir Parmak’ın pasıyla ceza sahası içine giren Nwakaeme ayağının içiyle yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ın solundan filelere gitti.. 1-1

İKİNCİ YARI

69. dakikada Rodallega’nın pasında topla buluşan Nwakaeme’nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.

77. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor savunmasından seken topu önüne alan Abdulkadir Ömür’ün ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.

80. dakikada Nwakaeme’nin kale sahası içine doğru ortasında Rodallega’nın kafa vuruşunda top kaleci Ertaç’ın sağından ağalarla buluştu. 2-1

85. dakikada Nwakaeme’nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rodalega, kaleciyi de geçmek isterken, meşin yuvarlak Ekuban’ın önüne düştü. Vuruşunda ise direkten dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Stat: Medical Park Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kamil Yılmaz xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx



Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Joao Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Novak xx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak xx, Yusuf Yazıcı x (Rodallega dk. 67 x), Abdulkadir Ömür xx (Olcay Şahin dk. 89 ?), Nwakaeme xxx, Ekuban xx (Vahid Amiri dk. 90 ?)

Yedekler: Arda, Zargo Toure, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artaslan, Ibanez



Teknik Direktör: Ünal Karaman

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Seth xx, Murat xx, Mustafa Akbaş xx, Bülent Cevahir xx, Robin Yalçın xx, Donald xx, Michael Pereira x (Guilherme Costa dk. 85 ?), Aleksic xx, Adem Büyük xx (Kamara dk. 75 x), Ömer Şişmanoğlu x (Bifouma dk. 64 x)

Yedekler: Farnolle, Erean Tozlu, Amed Ildız, Chebake,Buğra Çağıran, Issiar Dia

Teknik Dierektör: Erol Bulut

Goller: Ömer Şişmanoğlu (dk. 22) (Evkur Yeni Malatyaspor), Nwakaeme (dk. 31), Rodallega (dk. 80) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Mustafa Akbaş (dk. 76) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Novak, Joao Pereira (Trabzonspor)

(Gökmen Şahin - Fatih Yılmaz/İHA)