Erdal Beşikçioğlu Kimdir?

Türk televizyon yapımları arasında en beğenilen dizilerden biri olan Behzat Ç, uzun bir aradan sonra BluTV ile yeniden hayranlarıyla buluşuyor. Türk dizi tarihinde efsane yapımlar arasında görülen Behzat Ç dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Uzun süredir yeniden çekileceği söylentileri konuşulan ve bu konu hakkında kesin bir açıklama yapılmayan Behzat Ç dizisi ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. BluTV internet yayın platformu yeniden hayranlarının karşısına çıkacak olan Behzat Ç’nin yeni bölümlerine dair ilk fragmanını yayınladı.

Sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kıran Behzat Ç tanıtımı, 6 yıl aradan sonra ekranlara gelecek olan dizinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Yayın hayatına başladığı 2011 yılında kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Behzat Ç dizisi, Erdal Beşikçioğlu’nun başarılı oyunculuğuyla tekrar hayranlarıyla buluşacak. İşte büyük bir heyecanla beklenen dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’nun hayat hikayesi ve hakkındaki tüm merak edilen soruların yanıtları…

Erdal Beşikçioğlu Kimdir Hayatı?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün efsane başkanı merhum İlhan Cavcav’ın yeğeni olduğu bilinen Beşikçioğlu’nun babası Vakıflar Bankası’nda müdürdü. Memur olan babasının tayinleri nedeniyle ilk ve ortaokul eğitimlerini ülkenin farklı şehirlerinde tamamlayan Beşikçioğlu önce Ankara’da daha sonra Kayseri ve İzmir’de eğitim hayatına devam etti.

İzmir Özel Türk Koleji mezunu olarak lise eğitimini tamamlayan Beşikçioğlu 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na girdi. 1993 yılında buradan mezun olan başarılı oyuncu, Devlet Tiyatrolarında rol almaya başladı. Bir dönem Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda müdür vekili olarak görev yapan Beşikçioğlu, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda da görev almıştır.

Başpınar Köprüsü’nün konu olarak işlendiği ve Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu’nun hikayesini anlatan bir dizide 2006 – 2008 yılları arasında Vali Recep Yazıcıoğlu’nu canlandırdı. Daha sonra başrollerinde İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur’un rol aldığı 2014 yapımı “Kod Adı Reaksiyon” adlı dizide de başarılı oyunculuk performansını sürdürdü.

Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görevine devam eden Erdal Beşikçioğlu 2013 yılında ekranlara veda eden Behzat Ç adlı dizinin yeniden çekilmesiyle tekrar hayranlarının karşısına çıkacak.

Erdal Beşikçioğlu, konservatuardan sınıf arkadaşı olan oyuncu Elvin Beşikçioğlu ile 1991 yılında dünya evine girmiştir. Ünlü oyuncunun bu evlilikten Derin adlı bir kızı ve Ömer adında bir oğlu bulunmaktadır.

Erdal Beşikçioğlu Kimdir?

Erdal Beşikçioğlu Kimdir?

Türk televizyon yapımları arasında en beğenilen dizilerden biri olan Behzat Ç, uzun bir aradan sonra BluTV ile yeniden hayranlarıyla buluşuyor. Türk dizi tarihinde efsane yapımlar arasında görülen Behzat Ç dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?