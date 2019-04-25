Bennu Gerede Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşında?

Ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede, geçtiğimiz günlerde Canan Karatay’ın veganları hedef alarak yaptığı açıklamada sessizliğini bozdu ve karşı harekete geçti. Tepki olarak vegan mekanların tanıtımını yapan ve fotoğraflarını çeken Bennu Gerede, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Canan Karatay’ın vegan beslenme üzerine yaptığı açıklamalara karşı verdiği tepkiyle dikkatleri üzerinde toplayan Bennu Gerede hakkında internet kullanıcıları araştırma yapmaya başladı. Sosyetenin ünlü fotoğrafçısı Bennu Gerede kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir soruları sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Bennu Gerede kaç yaşındadır ve nerelidir sorularının cevaplarını ve ünlü fotoğrafçının hayat hikâyesini yazımızda bulabilirsiniz.

Bennu Gerede Kimdir?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası doktor annesi ise senaristtir. Gerede’nin tek kız kardeşi olan Şiva, Fas’da hayatını sürdürmektedir. Bennu Gerede henüz bebekken babasının işi sebebiyle ailesiyle birlikte New York’a taşındırlar. Babası Birleşmiş Milletler doktoru olarak 15 yıl boyunca ABD New York’ta görev yapmıştır.

Çocukluğu ABD’de geçen Gerede, üniversite eğitimini New York’ta bulunan Parsons School of Art’ta fotoğrafçılık üzerine aldıktan sonra İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da bir dönem mankenlik, fotomodellik ve oyunculuk yapan Gerede, daha sonra Fransa’ya giderek 4 yıl daha fotoğrafçılık üzerine eğitim almıştır. Eğitiminin ardından Türkiye’ye dönen Bennu Gerede fotoğrafçılık üzerine kariyerini devam ettirmiştir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok fotoğraf sergisi açarak, kendi çektiği fotoğraflarını sergilemiştir.

Bennu Gerede'nin Oyunculuk Kariyeri

Oyunculuk kariyerine 1989 yılında ekranlara gelen İz Peşinde adlı dizide Füsun karakterine hayat vererek başlamıştır. Yönetmenliğini ve senaristliğini Ersin Pertan’ın yaptığı Kurt Kanunu adlı filmle ilk kez beyaz perde tecrübesi yaşayan Bennu Gerede, daha sonra Aşk Ölümden Soğuktur adlı filmde Kadir İnanır ile başrolü paylaşmıştır.

Bu filmin yönetmeni ve aynı zamanda senaristi olan annesi Canan Gerede, Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’ne layık görülmüştür.

Bennu Gerede'nin Özel Hayatı

Amsterdam’da tanıştığı fotoğrafçı Koray Erkaya ile 1999 yılında Mısır’da dünya evine giren Bennu Gerede, bedevi geleneğine göre sade bir tören yapmıştır. Gerede’nin bu evliliğinden New York’ta dünyaya getirdiği Daren ve Dilan adında ikiz oğulları olmuştur. 2001 yılında Miro adında bir oğlu daha olan Gerede, 2006 yılında boşanmıştır.