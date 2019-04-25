Tuvana Türkay Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de trafikte magazin basınına yakalanan Tuvana Türkay, Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile ilişkisi hakkında soruları yanıtladı. Eski aşkı Fenerbahçe’de top koşturan Alper Potuk hakkında ilk kez konuşan ünlü oyuncu ve şarkıcı, “Kısmetim Açılsın” dedi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu eski aşkı hakkında kendisine yöneltilen sorulara “Geçmişi konuşmayalım da artık benim kısmetim açılsın” şeklinde cevap vererek yeni ilişkilere açık olduğunu ifade etti. Daha sonra özel hayatıyla ilgili olarak basında yazılan ve çizilen haberlere sitem eden oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay, “Bazen öyle haberler yapılıyor ki, dediğim şeyler farklı yerlere çekiliyor” ifadelerini kullandı. Bu sebeple daha fazla konuşmak istemediğini dile getiren güzel oyuncu magazin muhabirlerine iyi akşamlar dileyerek ayrıldı.

Tuvana Türkay Kimdir?

Fenerbahçe’de top koşturan ünlü futbolcu Alper Potuk ile bir dönem aşk yaşayan Tuvana Türkay’ın kim olduğu merak ediliyor. Özellikle sosyal medyada sık sık sordukları Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşındadır sorularıyla birçok kişi cevap arıyor. İşte güzel oyuncu Tuvana Türkay hakkında merak edilen tüm soruların cevapları ve hayat hikâyesi…

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar’da dünyaya geldi. Annesi Rizeli babası ise Bulgaristan göçmenidir. Ortaöğretimini İstanbul Güneş Koleji’nde tamamlayarak mezun olmuştur. Daha sonra İstanbul Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde lisans eğitimini almaya devam etmektedir.

Henüz küçük yaşta oyunculuğa ve kamera karşısına çıkmaya alışkın olan Tuvana Türkay, 9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Tuvana Türkay, Kent Şeker, Türk Telekom, Only Ped, Akbank, Ayyıldız GSM, Kek Reklamı, Coca Cola gibi birçok reklam filminde kamera karşısına geçen güzel oyuncu, “Akademi Neo”dan da oyunculuk dersleri aldı. Bu eğitiminin yanında 1 sene şan ve diksiyon dersleri de almıştır.

Tuvana Türkay zaman zaman da özel hayatında yaşadığı aşklarla gündeme geldi. Geçtiğimiz dönemde de ünlü Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile aşk yaşadı.

Tuvana Türkay Oynadığı Diziler

Dizi oyunculuğu geçmişi de bulunan Tuvana Türkay, 2014 yılında “Kara Para Aşk” adlı dizide oynadı. Güvercin Uçuverdi filmiyle de beyaz perdede rol alan başarılı oyuncu hala birçok projede oyunculuk kariyerini sürdürmektedir.

Tuvana Türkay Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de trafikte magazin basınına yakalanan Tuvana Türkay, Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile ilişkisi hakkında soruları yanıtladı. Eski aşkı Fenerbahçe’de top koşturan Alper Potuk hakkında ilk kez konuşan ünlü oyuncu ve şarkıcı, “Kısmetim Açılsın” dedi.