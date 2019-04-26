Son günlerde magazin gündemini Beşiktaş’ta top koşturan ünlü futbolcu Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşadığı iddia edilerek meşgul eden Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Çarpışma dizisinde canlandırdığı Cemre karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melisa Aslı Pamuk sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sevilen oyuncunun ünlü futbolcu Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşadığı iddia edildi. Beşiktaş’ın genç kaptanı ve güzel oyuncusu arasında çıkan aşk dedikodularına henüz taraflardan net bir açıklama yapılmazken, ünlü isimlere yakınlığı ile bilinen kişiler bu iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.

Türk televizyonlarının en çok sevilen yapımlarından biri olan Çarpışma dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle izleyenlerin gönlünde taht kurmayı başaran güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşındadır soruları son dönemde internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde İstinye Park’ta, Beşiktaş’ın başarılı futbolcularından Oğuzhan Özyakup ile baş başa yemek yediği öğrenilen Melisa Aslı Pamuk nerelidir? İşte sevilen oyuncunun çok merak edilen hayat hikayesi…

Melisa Aslı Pamuk Kimdir?

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda Harleem’de dünyaya gelmiştir. Aslen İskenderunlu olduğu bilinen genç oyuncu, İstanbul’da yaşamını sürdürmektedir. Hollanda vatandaşlığı bulunan Melisa Aslı Pamuk, henüz 14 yaşında iken modelliğe adım atmıştır. Amsterdam Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimine devam ederken birçok ülkede katıldığı güzellik yarışmaları sebebiyle eğitimini yarıda bırakarak okulunu dondurmak durumunda kalmıştır.

Modellik üzerine bir kariyer oluşturan Melisa Aslı Pamuk, 2009 yılında katıldığı Best Model Of Turkey güzellik yarışmasında Gelecek Vaat Eden Model unvanının sahibi olmuştur. Tatil yapmak için geldiği İstanbul’da tesadüf üzerine MissTurkey’e başvurduktan sonra 3 Haziran 2011 tarihinde Türkiye Güzellik Kraliçesi yarışmasında birincile layık görülmüştür. Ardından Türkiye’yi 2011 yılın eylül ayında Brezilya’da düzenlenen MissUniverse (Kainat Güzellik Yarışması) temsil etme başarısını göstermiştir.

Oyunculuk Kariyeri

Melisa Aslı Pamuk, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk üzerine eğitimini tamamladıktan sonra 2012 yılında gösterime giren G.D.OKarakedi adlı sinema filminde başrol oynamıştır. İlk dizi kariyerine de 2014 yılında Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerinde yer aldığı Kurt Seyit ve Şura adlı diziyle başlamıştır. Melisa Aslı Pamuk 2015 yılında Kara Sevda dizisinde rol aldıktan sonra şu an Çarpışma dizisinde Cemre karakterini canlandırmaktadır.

Melisa Aslı Pamuk Kimdir?

Melisa Aslı Pamuk Kimdir?