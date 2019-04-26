Bir dönem sunduğu haber programlarıyla Türk televizyonlarının en çok sevilen yüzlerinden biri olan Reha Muhtar, yeniden ekranlara dönüyor. Kişisel sosyal medya hesabından, takipçilerine müjdeli haberi veren Reha Muhtar, bu gelişmenin ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. İnternet kullanıcıları Reha Muhtar kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir sorularıyla sevilen isim hakkında araştırma yapmaya başladı.

Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden olan ve uzun bir süre ekranlarda görünmeyen Reha Muhtar, yeniden ekranlardaki yerini alacağını açıkladı. Resmi Twtiter hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerine müjdeli haberi veren ünlü sunucu, bu gelişmenin ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. İnternet kullanıcıları Reha Muhtar hakkında araştırma yapmaya başladılar. Reha Muhtar kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır sorularının cevapları yazımızda…

Reha Muhtar Kimdir?

Reha Muhtar 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Ferdane Muhtar, babasının adı ise Cemal Muhtar’dır. Babası, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı profesörüdür. Bu yüzden Reha Muhtar ve ailesi eğitim döneminde Ankara’da yaz tatillerinde ise İstanbul’da yaşadılar.

Reha Muhtar, ilk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamıştır. Buradan mezun olduktan sonra lisans eğitimini Siyasal Bilgiler ve Basın Yayın bölümünde tamamlayarak mezun olmuştur. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra gazeteciliğe başlayan Reha Muhtar, 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak görev almıştır. 1985 yılında Milliyet gazetesinden ayrılarak TRT ve Resmi Gazete temsilcisi olarak kariyerine devam etme kararı almıştır. TRT muhabiri olarak görev yaptığı dönemde Yunanistan’ın Atina kentine giderek 8 yıl kadar orada gazetecilik görevini sürdürmüştür. Daha sonra 1993 yılında tekrar Türkiye’ye dönmüştür.

Reha Muhtar 1993 yılında TRT ve Resmi Gazete’den ayrılarak Kanal D’ye geçmiştir. Daha sonra kanalın satılmasının ardından 1995 yılında Star TV’de göreve başlamıştır. Ancak kısa bir süre bu kanalda görev aldıktan sonra Kanal D’ye tekrar dönüş yapmış ve daha sonra Show TV’den gelen ana haber sunuculuğu ve haber genel yayın yönetmeni teklifini değerlendirerek bu kanalda kariyerini sürdürmüştür.

Haber sunuculuğunun yanında birçok yarışmada jüri ve sunuculuk görevi de üstlenen Reha Muhtar hala birçok gazetede köşe yazarlığı yapmaktadır.

Reha Muhtar Kimdir?

Reha Muhtar Kimdir?