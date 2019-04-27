Ata Demirer Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Oyuncu Ata Demirer, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerine keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Sosyal medyayı en aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan sevilen oyuncu, son paylaştığı video ile hayranlarını yine gülmekten kırdı geçirdi. Demirer’in bu videosu kısa süre içinde çok sayıda yorum ve beğeni alarak büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Ata Demirer, hız kesmeden sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Esprili videolar paylaşarak takipçilerini gülmekten kırıp geçiren sevilen oyuncu, son paylaştığı video ile de büyük beğeni topladı. Deniz sezonunu erkenden açan Ata Demirer, boş plajda çektiği görüntüleri resmi Instagram hesabından yayınladı. Can kurtaran rolüne büründüğü görülen Ata Demirer’in bu esprili videosu kısa sürede 200 binin üzerinde görüntülenme sayısına ulaştı.

Son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplayan Ata Demirer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları sorulmaya başlandı. Ünlü oyuncu Ata Demirer’in hayat hikayesini merak edenler internet üzerinden araştırma yapmaya devam ediyor. İşte Ata Demirer hakkında bilinmesi gerekenler…

Ata Demirer, 6 Temmuz 1972 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlardan beri var olan Demirer, lise öğrenimini tamamladıktan sonra gece kulüplerinde piyanist – şantör olarak çalışmaya başladı. Daha sonra 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü’nü kazanan Ata Demirer, bu gelişmenin ardından İstanbul’a yerleşti. Konservatuar eğitimi boyunca İstanbul’un çeşitli mekanlarında müzisyenlik yapmaya devam eden Demirer, bar komedyenliğine adımını attı. Grup Vitamin üyesi Gökhan Semiz ile yakın dostluğu sayesinde 1995 yılında stand up gösterilerine başladı.

Yine aynı yıl içinde Asos’ta müzik şov yaparken gösterdiği performans çok beğenildi ve Dormen Tiyatrosu’nda Komik Para adlı oyunda rol aldı. Bu sıralarda Uğur Yücel ile tanışmasıyla kariyerine bambaşka bir yön çizdi. Komediye olan tutkusu neticesinde konservatuarı yarım bırakarak stand up gösterilerine ağırlık verdi. 1998 yılında Tek Kişilik Dev Kadro adlı oyunuyla geniş kitleler tarafından tanındı.

Böylece televizyon dünyasının da kapılarını aralayan Ata Demirer, önce Korsan TV adlı televizyon programı ile ekranlardaki yerini aldı. Daha sonra Vizontele Tuuba ve Neredesin Firuze gibi film projelerinde yer aldı. Avrupa Yakası’nda 3 sezon boyunca Volkan karakterine hayat verdi.

Ata Demirer Kimdir?

Ata Demirer Kimdir?