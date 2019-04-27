Şahan Gökbakar Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelen Şahan Gökbakar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları da internet kullanıcılarından sorulmaya başlandı. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından uyguladığı diyetle nasıl kilo verdiğini takipçileriyle paylaştı. Gökbakar’ın 5 ayda 28 kilo verdiğini öğrenen hayranları ünlü oyuncuyu tebrik ederken uyguladığı diyetle de ilgili araştırma yapmaya başladı.

Oyuncu Şahan Gökbakar son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz kasım ayından bu yana ketojenik diyet adı verilen bir uygulamayı sürdürdüğünü belirten Gökbakar, bu sayede nasıl zayıfladığını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımın ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Şahan Gökbakar hakkında birçok internet kullanıcısı da araştırma yapmaya başladı. Şahan Gökbakar kimdir, nerelidir sorularına yanıt arayan kişiler bu yazımızda aradıkları cevapları bulabilirler. İşte Şahan Gökbakar’ın hayat hikayesi…

Şahan Gökbakar Kimdir?

Şahan Gökbakar, 22 Ekim 1980 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Ankara’da başlayan Gökbakar, ilk, orta ve lise öğrenimini ODTÜ Koleji’nde tamamladı. Sosyal Bilimler Bölümü mezunu olan Gökbakar, 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü 350 kişi arasından ilk 4’e girerek kazandı. Üniversite eğitimini 2002 yılında tamamlayarak mezun oldu. Şahan Gökbakar’ın babası Osman Selçuk Gökbakar, Şahan’ın 8. yaş gününde (22 Ekim 1988) geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kariyeri

Kamil Güler’in sunduğu Zoka adlı programda sunuculuk yaparak kariyerine başlayan Şahan Gökbakar, bu programda aynı zamanda oyunculuk da yaptı ve 13 bölüm boyunca rol aldı. Zoka’dan sonra TV8’de Alper Mestçi ile birlikte Dikkat Şahan Çıkabilir programıyla geniş kitleler tarafından tanınan ve sevilen Şahan Gökbakar, bu programda yer alan skeçlerde canlandırdığı Recep İvedik, Bülent Binbaş ve Küçük Oskar tiplemeleriyle büyük ilgi topladı.

NTV’de yayınlanan Kime Diyorum Ben programıyla televizyon karayerine som verdi. Recep İvedik filmi ile 2008 yılında izleyicilerin karşısına çıkan Gökbakar, bu film serisi ile Türk Sinema tarihinin en fazla izlenen, gişe rekorlarını elinde bulunduran filmlerden birine imza atmıştır.

Selin Ortaçlı ile dünya evine giren Şahan Gökbakar’ın bu evlilikten Deniz Efe adında bir oğlu ve Ela isminde bir kızı bulunmaktadır.

Şahan Gökbakar Kimdir?

Şahan Gökbakar Kimdir?