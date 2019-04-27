Hülya Koçyiğit Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Yeşilçam sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” adlı programında bu hafta Türk sinemasının bir diğer usta ismi Türkan Şoray’ı konuk etti.

Türk sinemasının duayen isimleri el ele geldikleri stüdyoda izleyenlere keyif dolu anlar yaşatarak tadına doyum olmayan bir sohbet gerçekleştirdi. Hülya Koçyiğit ile Yeşilçam zamanlarındaki anılarından bahseden Tükan Şoray “Sinemada çok ağlattılar bizi. Belki de iyi oldu, içimizi döktük o sahnelere dedi”. Sohbet esnasında kadın tabloları yaptığını da ifade eden Türkan Şoray eserlerini bir açık arttırma düzenleyerek satmak istediğini ve bu müzayededen elde edeceği geliri ise bir kadın derneğine bağışlama düşüncesinin olduğunu belirtti.

Türkan Şoray, eski dostu Hülya Koçyiğit’in sorularına samimi yanıtlar verdi. En büyük tutkusunun sinema ve kızı Yağmur Ünal olduğunu belirten usta oyuncu, “Yağmur’u kucağıma verdiklerinde gayriihtiyari kamera aradım, film mi acaba?” diyerek hem ekranları başında programı izleyenleri hem de stüdyodakileri güldürdü. Bunun üzerine Hülya Koçyiğit de yoğun çalışma temposu yüzünden kızı Gülşah’ı büyütürken anneliği tadamadığını ifade etti.

Hülya Koçyiğit Kimdir?

Türk sinemasının usta oyuncularından olan Hülya Koçyiğit kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte merakla araştırılan Hülya Koçyiğit’in hayat hikayesi…

Hülya Koçyiğit, 12 Aralık 1947 yılında İstanbul Üsküdar’da dünyaya geldi. İlk öğrenimi sırasında müzik konusunda yetenekli olduğu fark edilince öğretmeni ve annesi tarafından müziğe yönlendirildi. Ankara Devlet Konservatuarı’nı kazanan Hülya Koçyiğit babası tarafından izin çıkmayınca İstanbul Atatürk Kız Lisesi’nde eğitimine devam etti.

Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları’nda rol aldığı oyunlarda Muhsin Ertuğrul’un dikkatini çekmeyi başaran Hülya Koçyiğit, onun desteğiyle Ankara Devlet Konservatuarı’na tekrar dönüş yaptı. O dönemlerde oldukça popüler olan Ses dergisinin düzenlediği bir yarışmaya katılan Koçyiğit, bu yarışmada birinci olan Ajda Pekkan’ın ardından ikincilik ödülünü almıştır.

1963 yılında Susuz Yaz filmiyle sinema kariyerine başlayan Koçyiğit, Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülüne layık görüldü. Yeşilçam’ın birçok filminde gösterdiği başarılı performans ile yurt dışında düzenlenen festivallerde de ülkemizi en çok temsil etmiş sinema sanatçıları arasında yer almaktadır. Fenerbahçeli ünlü futbolcu Selim Soydan ile dünya evine giren Hülya Koçyiğit’in Gülşah adında bir kızı vardır.

Hülya Koçyiğit Kimdir?

Hülya Koçyiğit Kimdir?