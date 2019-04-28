Münir Özkul Kimdir? Biyografisi

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan Münir Özkul, uzun süredir boğuştuğu hastalıklara yenik düşerek aramızdan ayrılmıştı. Uzun yıllar boyunca KOAH ve Demans hastalıklarıyla mücadele eden usta oyuncu, 93 yaşında İstanbul’da bulunan evinde hayata gözlerini yummuştu.

Bu acılı haberin ardından bütün sevenleri yasa boğulan Münir Özkul’un hayat hikayesi tekrar gündeme gelmişti. Yeşilçam’ın en önemli isimleri arasında yer alan duayen oyuncu hakkında ne çok merak edilen kimdir, nerelidir gibi sorularla ilgili olarak Münir Özkul’un detaylı biyografisine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Münir Özkul Kimdir?

Münir Özkul, Türk tiyatro ve sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış duayen oyuncular arasında yer almaktadır. Türk sinema ve tiyatro tarihinde unutulmaz karakterler olan, “Yaşar Usta”, “Turşucu Yaşar” ve “Kel Mahmut” tiplemelerine büyük bir ustalıkla hayat vererek sinema ve tiyatro sevenlerin gönlünde büyük yer edinmiştir.

Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncuları arasında yer alan Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bakırköy semtinde hayata gözlerini açan Yeşilçam’ın unutulmaz ismi, aynı zamanda Osmanlı paşalarından birinin torunu olarak dikkat çekmektedir. İstanbul Erkek Lisesi’nde eğitimini tamamlayan duayen isim, küçük yaşlarından itibaren hep oyunculuğa merak salmıştı.

Nitekim liseden mezun olduktan sonra da oyuncu olmaya karar vererek sahnelerde yer almaya başladı. Oyunculuk kariyerine ilk adımını da hayata merhaba dediği Bakırköy semtinin Halkevi tiyatro kadrosu arasında yer alarak attı. Ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda da bir süre görev aldıktan sonra, rotasını Ankara Devlet Tiyatrosu olarak belirledi.

1963 ve 1967 yılları arasında tiyatro turnelerine çıkarak birçok şehir tiyatrosunda sahne aldı. Ardından 1978 yılında yeniden İstanbul Şehir Tiyatrosu’na dönüş yaptı.

Münir Özkul’un Oynadığı Sevilen Filmler

Münir Özkul filmler olarak birçok yapımda da önemli karakterlere hayat verdi. Usta oyunculuğu ile 1950’den itibaren birçok filmde rol almaya başladı.

Efsane ismin en beğenilen filmleri arasında; Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler ve Hababam Sınıfı serisi yer almaktadır. Yeşilçam’ın emektar ismi Münir Özkul, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından “devlet sanatçısı” unvanı almıştır.

Münir Özkul Kimdir?

Münir Özkul Kimdir?

Münir Özkul, Türk tiyatro ve sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış duayen oyuncular arasında yer almaktadır. Türk sinema ve tiyatro tarihinde unutulmaz karakterler olan, “Yaşar Usta”, “Turşucu Yaşar” ve “Kel Mahmut” tiplemelerine büyük bir ustalıkla hayat vererek sinema ve tiyatro sevenlerin gönlünde büyük yer edinmiştir.