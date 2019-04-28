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Güzellik Yarışması'nın güzelleri Kemer'de kampta!

13 ülkeden gelen güzeller Global Model of The World Güzellik Yarışması için ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kampa girdi.

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Güzellik Yarışması'nın güzelleri Kemer'de kampta!

13 ülkeden gelen güzeller Global Model of The World Güzellik Yarışması için ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kampa girdi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması'nın finalistleri kampa girdi. 13 ülkeden gelen güzeller, havuz başında bikinileriyle poz verip, güneşlendi.

Kemer'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması için 13 ülkeden güzeller bir araya geldi. Rusya, Ukrayna, Belarus, Dubai ve Sibirya gibi ülkelerde yaşayan finalist güzeller, Göynük Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde kampa girdi. Güzeller hava sıcaklığının 24 dereceyi gösterdiği ilçede, bikinileriyle havuz başında dans edip güneşin tadını çıkardı.

Modellik ajansı sahibi eski Rus model Yulia Pavlikova tarafından organize edilen Global Model of The World Güzellik Yarışması'nın 2 Mayıs'ta yapılacak finali öncesi güzeller, Antalya'nın birçok bölgesini ziyaret edecek. Özellikle Kaleiçi, Tahtalı Dağı, at çiftliği ve Dino Park gibi aktivitelere katılacak olan güzeller, burada çekecekleri fotoğrafları binlerce takipçilerinin bulunduğu sosyal medya hesaplarından paylaşacak.

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