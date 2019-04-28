Hayvan Katliamları Ankara'da Protesto Edildi

ANKARA Ulus'da yaklaşık 300 hayvansever bir araya gelerek , Ankara'da son günlerde yaşanan hayvanların zehirlenmesi olaylarını protesto etti.

Ankara'da bu ay Yenimahalle ve Çubuk ilçelerinde çok sayıda köpeklerin zehirlenerek öldürülmesi olayları nedeniyle 300 hayvansever, Ulus Meydanı'nda toplandı. Toplanan Grup, 'hayvanlar sokaklara ait değildir' pankartı açarak, sık sık 'bugün hayvana, yarın insana' sloganı attılar. Eyleme İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyeleri de destek verdi.

Ankara'daki hayvan katliamları protesto edildi

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, hayvan haklarını koruma kanun tasarısının kamuoyu ve sivil toplum kuruluşlarından gizli olarak hazırlandığını öne sürerek, "Tasarı, şiddete ceza kılıfı altında sokaklardaki hayvanları belediyelere teslim etmeyi, 6'ncı maddeyi örtülü olarak yok etmeyi içeriyor.

Bizim önerimiz, hayvanların bulundukları yerde kısırlaştırılmış olarak yaşamalarını sağlayan 6'ncı madde korunmalıdır. Kısırlaştırma yapmayan, kanunu uygulamayan belediyelere idari yaptırım bu tasarıda yok. Bu tasarı, belediyelere kısırlaştırma mecburiyetini örtülü olarak kaldırıyor.

Yani toplayıp yok etmelerine yasal dayanak sağlıyor. Bizim bu konudaki önerimiz ise, bakanlığın belediyeler üzerinde kısırlaştırma ve kanunun uygulanması konusundaki idari yaptırımı mutlaka yasada yer almasıdır" dedi.

Hayvanseverler, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

Hayvan Hakları Gelişmeleri Hakkında Gene Bilgiler

Günümüzde sık sık gündeme gelen hayvan istismarları ve sokak hayvanlarına karşı vuku bulan şiddet olayları, ne yazık ki toplumumuzun büyük bir çoğunluğunu derinden etkilemektedir. Bu sebeple son dönemde hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri ile vatandaşlar da yüksek duyarlılık sahibi oldular.

Ancak bu durum ne yazık ki hayvanlara yapılan istismar olaylarını ya da sokak hayvanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet eylemlerini ortadan kaldırmaya yeterli olarak görülmedi. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde hala hayvanların yaşama hakkı zorbalık ile gasp edilip birçok hayvan da sakat bırakılmaya devam edilmektedir.

Bu konu hemen hemen bütün hayvanseverlerin kırmızı çizgisi olarak kabul edildiğinden, hükümetin ve yasaların da bu konu hakkında çağımızın gerekliliğine uyması gerektiği konusunda baskılarını sürdürmektedir. Birçok hayvansever ülkemizde hayvan hakları konusunda radikal kararlar alınması gerektiğini ve bu suçu işleyen failler hakkında caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğini düşünmekteler.

İnsanın vicdani boyutunu ilgilendiren ve ülkemizin de çoğu zaman gündeminin 1 numaralı haline gelen hayvanlara karşı işlenen suçlar hakkında tüm güncel gelişmeleri internet sitemizden temin edebilirsiniz.

Hayvan Katliamları Ankara'da Protesto Edildi ANKARA Ulus'da yaklaşık 300 hayvansever bir araya gelerek , Ankara'da son günlerde yaşanan hayvanların ze

Hayvan Katliamları Ankara'da Protesto Edildi

ANKARA Ulus'da yaklaşık 300 hayvansever bir araya gelerek , Ankara'da son günlerde yaşanan hayvanların zehirlenmesi olaylarını protesto etti.