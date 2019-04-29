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Ankara'da Lüks Otomobil Bayisinde Yangın

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde bulunan lüks otomobil bayisinin yedek parça deposunda belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangında, 1 kişi dumandan etkilendi.

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Ankara'da Lüks Otomobil Bayisinde Yangın

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde bulunan lüks otomobil bayisinin yedek parça deposunda belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangında, 1 kişi dumandan etkilendi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Pursaklar'da meydana geldi. İddiaya göre, lüks otomobil satışı ve tamiri yapan bayinin alt katındaki yedek parça deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çalışanlar, panikle dışarı çıkarak itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı.

Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Bu sırada bazı çalışanların alt kattaki lüks araçları dışarı çıkardıkları görüldü. Yangın, ekipler tarafından kontrol atlına alınarak, söndürüldü. Yangının çıktığı yedek parça deposunda hasar meydana geldi.

Polis, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

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Lüks otomobil bayisinde yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

Lüks otomobil bayisinde yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

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