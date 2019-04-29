Ankara'da intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti

ANKARA Kızılay Meydanı'nda ağaca çıkıp, bir ucunu dala bağladığı ipi boynuna geçirerek intihara kalkışan Halil D. (37), polis tarafından ikna edildi.
Olay, Kızılay Meydanı'ndaki Güvenpark'ta meydana geldi. Halil D., parktaki ağaca çıkıp, cebinden çıkardığı ipin bir ucunu dala bağladı, diğer ucunu da boynuna geçirdi. Halil D.'yi görenler polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Halil D.'yi ikna etmeye çalıştı.
Ancak Halil D., ağaçtan inmedi. Bunun üzerine müzakereci polis memuru çağırıldı. Polis memuru, merdiven dayayarak çıktığı ağaçta Halil D. ile uzun süre konuştu. Yaklaşık 2 saat süren çaba sonucu ikna olan Halil D., boynundan ipi çıkarıp, ağaçtan indi. Borçları olduğunu ileri sürerek intihara kalkıştığını söyleyen Halil D., karakola götürüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz