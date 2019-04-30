Türk sinemasının efsane isimleri arasında yer alan Kemal Sunal’ın hayat hikayesi son dönemde internet kullanıcıları tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Usta oyuncu Kemal Sunal kimdir, nerelidir soruları sosyal medya başta olmak üzere internet üzerinde birçok platformda sıklıkla sorulmaya devam ediyor. Türk sinemasının en sevilen simalarından biri olan Kemal Sunal’ın hayat hikayesi ve yaşamı hakkında merak edilen tüm soruların cevapları yazımızda yer alıyor.

Doğumu ve Çocukluğu

Kemal Sunal 11 Kasım 1944 tarihinde Malatya’da dünyaya gelmiştir. Annesi ev hanımı olan Kemal Sunal’ın babası ise Migros’ta işçiydi. Ailenin üç çocuğunun en büyüğü olarak yaşama gözlerini açan Kemal Sunal’ın Cengiz ve Cemil adından iki erkek kardeşi daha vardır. Fiziki açıdan babasına çok benzerliği ile dikkat çeken Kemal Sunal çocukluk yıllarını Küçükpazar’da geçirdi. Sessiz ve çekingen bir yapısı olduğu bilinen Kemal Sunal çocukluğunda bazen dış dünyayla irtibatını keserek kendi kabuğuna çekilmeyi seviyordu. Öyle ki çocukluğu ile ilgili olarak anlatılanlar da Kemal Sunal’ın bu çekingen yapısını destekliyordu. Bir röportajında ünlü sanatçının annesi, ilkokula başladığı gün okula beraber gittiklerini söylemişti. O gün sınıfta bulunan diğer tüm çocukların ağladığını ancak Kemal Sunal’ın hiçbir şey söylemeden kendisinin yanında durduğunu dile getirmişti. Ortaokul yıllarında da efendi ve utangaç bir insan olarak tanınan Kemal Sunal’ın lise yıllarında bu çekingenliğinden kurtulduğu biliniyordu.

Eğitim Hayatı

Kemal Sunal eğitim hayatına Mimar Sinan İlkokulu’nda başladı. Lise eğitimini Vefa Lisesi’nde tamamlayan Suna, bu okuldan başarıyla mezun oldu. Maddi açıdan sıkıntılar yaşayan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kemal Sunal’ın yaramaz ancak mutlu bir çocukluk geçirdiği annesi tarafından da sık sık dile getirilmiştir. Üniversite eğitimine Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde başlayan Kemal Sunal, 12 Eylül döneminde yaşanan sıkıntılardan dolayı lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Çocukluk yıllarındaki çekingenliğini üzerinden attıktan sonra gençlik yıllarından itibaren oyunculuğa ve tiyatroya büyük bilgi duymaya başlayan Kemal Sunal’ın bu ilgisini felsefe öğretmeni Belkıs Bakır’ın dikkatini çekmişti.

Öğretmeni Belkıs Bakır’ın tanıdıkları vasıtasıyla Kemal Sunal’ı profesyonel oyunculuğa başlatabileceğini babası Mustafa Sunal’a söyledi. Ancak Kemal Sunal’ın eğitimine devam etmesini isteyen babası Mustafa Sunal, öğretmenin bu teklifine karşı çıktı. Fakat bu konuda ısrarlarını sürdüren Belkıs Bakır, bir süre sonra Kemal Sunal’ın babasını ikna etmeyi başardı.

Tiyatro Kariyeri

Felsefe öğretmeni Belkıs Bakır, öğrencisi Kemal Sunal’ı Kenter Tiyatrosu’na götürdü ve yakın dostu olan Müşfik Kenter ile tanıştırdı. Kemal Sunal’ın tiyatro kariyerine böylece resmen başlamış oldu. Oyunculuktaki yetenekleri hemen dikkat çeken Kemal Sunal ilk olarak “Zoraki Tabip” adlı tiyatro oyunuyla sahnelere çıktı. Yaklaşık 1 yıl kadar Kenterler Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nda görev aldı.

Sinema Kariyeri

Tiyatrodaki başarısının ardından Kemal Sunal, 1973 yılında Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini üstlendiği Tatlı Dillim filmiyle sinemaya adımını attı. Türk sinemasının en büyük komedyenlerinden biri olarak kabul edilen Kemal Sunal, peş peşe rol aldığı filmler ile kısa sürede hem ünlendi hem de maddi anlamda büyük bir başarının sahibi oldu. Filmlerinde genellikle saf, şanslı ve iyi yürekli karakterleri başarıyla hayata geçiren Sunal 1976 yılında Kapıcılar Kıralı filmi ile gösterdiği başarılı performansın arından Antalya Film Festivali’nde Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

Birbiri ardına başarılı oyunculuk performanslarına imza atan Kemal Sunal Yeşilçam sinemasının komedide aranan bir numaralı isimlerinden biri olmayı başardı. Sinema filmlerinde Şaban tiplemesi ile adından sıkça söz ettirerek Hababam Sınıfı serisiyle akıllara kazındı. Bununla birlikte rol aldığı birçok filmde halk kahramanı rolünü üstlenen usta oyuncu, haksızın haklıya karşı verdiği savaşta hep savunucu rolü üstlenmiştir.

Özel Hayatı

1974 yılında dünya evine giren Kemal Sunal’ın Ali Sunal ve Ezo Sunal adında iki çocuğu vardır. Türk televizyon kanallarında özellikle 1990’lı yıllardan itibaren filmleri kesintisiz olarak yayınlanmaya başladı. Ancak bu gösterimlerden hiçbir maddi kazanç elde etmedi. 1995 yılında daha önce 12 Eylül dönemi sebebiyle yarım bıraktığı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde mezun olarak tamamladı. Aynı sene içinde yüksek lisans yapmaya başlayan Kemal Sunal’ın “TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü” adlı tezi 2005 yılında ailesi tarafından kitap haline getirildi. Hayatı boyunca 82 filmde rol alan usta oyuncu 3 Temmuz 2000 yılında Balalayka adlı filmin setine gitmek üzere İstanbul – Trabzon tarifeli uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kemal Sunal Kimdir?

Kemal Sunal Kimdir?