Hülya Avşar Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

Türk sinemasının ve televizyon yapımlarının en sevilen oyuncularından biri olan Hülya Avşar hakkında son dönemde birçok soru soruluyor. Özellikle sosyal medyada hakkında en çok konuşulan isimlerden biri olan Hülya Avşar’ın hayat hikâyesi internet kullanıcıları tarafından sıklıkla merak edilmeye devam ediliyor. Türk televizyonlarının en medyatik isimlerinden biri olan Hülya Avşar kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir gibi soruların cevaplarının yanından ünlü oyuncu hakkında tüm bilinmesi gerekenleri yazımızda bulabilirsiniz.

Hülya Avşar’ın Yeni İşi Belli Oldu!

Son dönemde magazin gündeminde yer alarak yine adından söz ettirmeyi başaran ünlü simalardan biri olan Hülya Avşar, katıldığı TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası final müsabakası öncesinde bir gösteri maçına çıktı. Zeynep Sönmez ile karşılaşan ünlü oyuncu tenis şovundan sonra da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Giydiği kıyafet ile dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar tenis kortunda kendine has tarzını sürdürmeye devam etti. Kuş kanadını andıran ilginç kıyafetiyle, rakibi Zeynep Sönmez ile keyifli bir gösteri maçına imza atan Avşar, magazin basınına verdiği demeçte yeni işi hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Film sektöründe yaşanılan sıkıntılı set günlerine yeni bir soluk getirerek bu alandaki ihtiyaç ve taleplere karşılık vermek adına kolları sıvayan Hülya Avşar, yeni projesinden bahsetti. Ünlü oyuncu Riva’da bir plato yaptırdığını ve inşasının şu anda devam ettiğini ifade etti. “Ticaret ile alakalı bir şey değil, mesleğimle ilgili ama yapılması gereken bir şey” diyerek projesinin dizi ve film sektöründe yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak adına başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Hülya Avşar Kimdir?

Celal ve Emral Avşar’ın ilk çocuğu olarak 1963 yılında dünyaya gelen Hülya Avşar, gözlerini Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya açtı. Ankara Cumhuriyet Lisesi’nden mezun olduğu bilinen Avşar, ilk evliliğini liseden mezun olduktan sonra 1979 yılında Mehmet Tecirli adındaki bir mühendislik öğrencisiyle yaptı. Söz konusu evliliği kısa süren Avşar, 16 yaşında hamile olmasına rağmen boşanma kararı aldı. Hülya Avşar’ın anne tarafı Balıkesirli baba tarafı ise Ardahan Hasköylüdür.

1981 yılında boşanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a taşındı. Bulvar Gazetesi’nin düzenlediği Kainat Güzellik Yarışması’nda 1983 yılında katılarak birincilik ödülüne layık görülen Hülya Avşar’ın bu derecesi, yarışmanın ertesi günü elinden alındı. Kurallar gereği tacının elinden alınmasına sebep olarak da Tecirli yaptığı evliliği ve boşanması gösterildi. Ancak birinciliği elinden alınsa da Hülya Avşar geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Bu yarışmanın ardından birçok reklam filminde boy gösterdi.

Oyunculuk kariyerine 1983 yılında “Hamam” filmi ile başlayan Avşar, bir yıl sonra “Tutku” filminde rol aldı. 1985 yılında ise kötü yola düşürülen bir kızı canlandırdığı “Tele Kızlar” filmi ile sinema camiasında da tanınmaya başladı.

Uluslararası Film Festivallerinden Birçok Ödül Aldı

Oyunculuk kariyerine ara vermeden devam eden Hülya Avşar, 1987 yılında “Alamancının Karısı” ve “Bir Kırık Bebek” filmlerinin ardından Sinema Yazarları Derneği’nin düzenlediği oyunculuk yarışmasında “En iyi kadın oyuncu” seçildi. 1990 yılında başrollerinde Yaman Okay ile yer aldığı “Benim Sinemalarım” filmiyle 9. Uluslararası Tahran Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Uluslararası Moskova Film Festivali’nde “En iyi kadın oyuncu” ödülüne sahip olduğu yapım Sinan Çetin’in yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Cem Özer ile birlikte rol aldığı “Berlin in Berlin” filmiydi. Bu ödül ile yurt dışında düzenlenen bir film festivalinde ilk defa ödül alan tek Türk kadın sinema sanatçısı oldu.

Kültür Bakanlığı’ndan Sinema Başarı Ödülü ve Sinema Yazarları Derneği’nden de “En iyi 5 Film” ödülüne de sahip olan “Berlin in Berlin” filmiyle kariyerinin en parlak noktasına yükseldi.

Müzik Kariyeri

Rol aldığı filmlerin ardından yıldızı parlayan Hülya Avşar, bir dönem sonra şarkıcılığa, program sunuculuğuna ve tiyatro oyunculuğuna da başladı. 1980’li yılların sonunda müzik kariyerine başlayan ünlü sanatçı sırasıyla; Her Şey Gönlünce Olsun, Hatırlar Mısın, Hülya Gibi, Dost Musun Düşman Mı, Yarası Saklım, Hayat Böyle, Sevdim, Aşıklar Delidir albümlerine imzasını attı.

Ünlü sanatçının jürilik yaptığı programlar da şunlardır: Rising Star, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Çek Bakalım, O Ses Türkiye, Alaturka Solist

Hülya Avşar Kimdir?

Hülya Avşar Kimdir?