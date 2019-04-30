Dilber Ay Hayatını Kaybetti! Dilber Ay Kimdir?

Sevilen ses sanatçısı Dilber Ay geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini kapadı. Sevilen sanatçı Dilber Ay 63 yaşındaydı. Şok haberin ardından ünlü ses sanatçısının sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı. Sanat camiasından da birçok ünlü isim başsağlığı mesajları paylaştı.

Ünlü sanatçı Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında aramızdan ayrıldı. Bir dönem Türk televizyon yapımlarında da görmeye alışkın olduğumuz, açık sözlülüğü ve dobralığı ile geniş kitleler tarafından sempati duyulan ses sanatçısı, sevenlerini yasa boğdu. Akraba ziyareti nedeniyle Ankara’ya giden sinema ve ses sanatçısı Dilber Ay, bu ziyaret sırasında aniden rahatsızlandı. Akrabaları tarafından çağrılan ambulans ile acil olarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Dilber Ay yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Saat 22.05’te gerçekleştiği bilinen kalp krizi sonrasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi doktorları, ünlü sanatçısı hayatta tutmak için yaklaşık 1 saat çaba sarf etti.

Acil Servis Sorumlusundan İlk Açıklama Geldi

Türk sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğan Dilber Ay’ın ölümü hakkında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis sorumlusu Dr. Kemal Günaydın’dan ilk açıklama geldi. Dr. Günaydın, ünlü sinema ve ses sanatçısı Dilber Ay’ın saat 22.05’te hastane aciline geldiğini, ancak yapılan tüm müdahalelere ve yoğun çabalara rağmen yanıt alamadıklarını açıkladı. Sevilen sanatçı Dilber Ay’ın saat 23.00’da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Dilber Ay’ın Cenazesi Düzce’de

Türk müzik camiasını yasa boğan gelişmede ünlü sinema ve ses sanatçısı Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi sonucunda 63 yaşında aramızdan ayrıldı. Ankara’da akraba ziyaretinde bulunan Dilber Ay, misafirliği sırasında aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sanatçı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilse de yapılan tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı. Saat 23.00’da hayatını kaybettiği öğrenilen Dilber Ay’ın cenazesi, Düzce’de yapılacak olan törenin ardından yine burada toprağa verilecek.

Ünlülerden Sosyal Medyada Başsağlığı Mesajları

Dilber Ay’ın ölüm haberi sanat camiasını da yasa boğdu. Acılı haberi alan birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı. Bu ünlüler arasında yer alan İbrahim Tatlıses, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; “Dilber Ay kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim… Şen kahkahası, dobra kişiliği, güzel sesiyle hep aklımda kalacak.” diyerek kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına da başsağlığı diledi. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses başsağlığı mesajını “Mekanı cennet olsun inşallah” ifadesiyle noktaladı.

Semiha Yankı ise resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü belirtti. “Işıklarda uyu, Dilber Ay… Çok üzgünüm çok” mesajıyla başsağlığı dileklerinde bulundu.

Armağan Çağlayan da resmi Instagram hesabından Dilber Ay’ın bir fotoğrafını paylaşarak başsağlığı dileğinde bulundu. Dilber Ay’ın aramızdan ayrılışının erken olduğuna vurgu yapan Armağan Çağlayan, “Çok üzüldüm ya hu! Öyle böyle üzülmedim! Yattığı yer Nur olsun” ifadelerini kullanarak yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirdi.

Dilber Ay Kimdir? Nerelidir?

Geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında aramızdan ayrılarak sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğan Dilber Ay kimdir, nerelidir? İşte Dilber Ay’ın biyografisi…

Dilber Ay, resmi adı Dilber Karakaş, 1 Ocak 1950 tarihinde Kahramanmaraş’a bağlı Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Kureyşan aşiretine mensup olduğu bilinen Dilber Ay, Kahramanmaraş’tan önce Ankara’ya oradan da Bolu ve Düzce taraflarına taşındı. Düzce’de eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalarak 13 yaşındayken yaşlıca bir adamla evlendirildi. Evlenmeden önce Düzce’de radyocular tarafından düzenlenen bir ses yarışmasına katıldı. Bu ses yarışmasında “Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim” türküsünü söyleyen Dilber Ay, yarışmada birinci seçilerek dikkat çekmeye başladı.

Evliliğinden iki çocuğu olduktan bir süre sonra boşandı. Radyoda geniş kitleler tarafından tanındıktan sonra kariyeri boyunca tam 24 albüm çıkardı. Almanya’da iki kere hapis yattığı bilinen ünlü ses sanatçısı Flash TV ekranlarından izleyicilerle buluşan “Kadere Mahkumlar” adlı programın da sunuculuğunu yaptı.

Türk sinema yapımlarında da sık sık gördüğümüz ünlü isimler arasında yer alan Dilber Ay ilk olarak Beynelmilel filminde oynadı. Bu filmdeki başarılı oyunculuğunun ardından “Altın Koza Ödülü”ne layık görüldü. Daha sonra “Hayat Sana Güzel” adlı isimde rol aldı.

Dilber Ay Kimdir?

Dilber Ay Kimdir?