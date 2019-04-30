Nutuk'a dikkat çekmek İçin Selanik'e yürüyor

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi kaleme aldığı Nutuk'a dikkat çekmek için 15 Nisan'da, İstanbul Dolmabahçe'den Selanik'e gitmek için yola çıkan eğitmen ve yaşam koçu Edip Uras (52), 260 kilometre yürüyerek Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'na ulaştı.

Eğitmen ve yaşam koçu Edip Uras, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk'a dikkat çekmek amacıyla milli mücadelenin 100'üncü yılında İstanbul Dolmabahçe'den Selanik'e yürüyor. Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na ulaşan Uras, 15 Nisan'da yürüyüşe başladığını söyledi. Uras, "Ata'mızın gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndan yola çıktım. Amacım 19 Mayıs'ta Ata'mızın doğduğu evde olmak.

Yaklaşık 660 kilometrelik yolu yürüyorum, şimdi de Yunanistan'a geçiyorum. 19 Mayıs'ta da gelmiş geçmiş en güzel kişisel gelişim kitabı Nutuk'u da insanlara, bireylere örnek olsun diye sayfa sayfa okuyorum. İnternet üzerinden de videolarımı yayınlıyorum. İnsanların hep bir modellere ihtiyacı var, bende onların rol modeli olmak istedim. Nutuk kitabının insan hayatındaki önemine dikkat çekmek istiyorum. Nutuk bir kişisel gelişim kitabı.

Çok sayıda insanın Nutuk kitabını bilmesini istiyorum. Hem tarih açısından, hem de Atatürk'ün duruşu, ilkeleri, prensipleri ve yaptıklarını bireysel bazda hayatımıza uygulayabilmek için bu yürüyüşü gerçekleştiriyorum. Yürüyüşüm 19 Mayıs'ta Atatürk'ün gözlerini açtığı Selanik'te son bulacak" dedi.

Milli mücadelenin 100'üncü yılı nedeniyle bu yürüyüşü gerçekleştirdiğini ifade eden Uras, "Bu sene milli mücadelenin başlamasının 100'üncü yılı, Nutuk kitabının ilk satırında Samsun'a çıktım. Dolayısıyla bitişi Ata'nın doğduğu yerde, Ata'nın milli mücadeleyi başlattığı yerde olsun istedim. Aynı zamanda bence çok önemli bir şey, Nutuk'un son bölümü gençliğe hitabedir. Onun en son cümlesi, 'Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.' Dolayısıyla bu yürüyüşümü 19 Mayıs olarak seçtim" dedi.

İstanbul'dan 260 kilometre yürüyerek İpsala Sınır Kapısı'na gelen Uras, "Günde 4 saat yürüyorum. Bu yürüyüşlerim bazen 29 kilometreyi buluyor. Ortalama günde 20 kilometre yürüyüp, 15 Nisan'dan yola çıkarak buraya geldim. Bu yürüyüşümde Trakya'da insanlar çok misafirperver davrandılar bana. En büyük sorunum tabi ki ayaklarımda oluyor. Bu yolculuk çok zor oluyor, ayaklarım bazen su topluyor. Ama Nutuk'ta anlatılan yolculuk da çok zor bir yolculuk. Bu yürüyüşümün sonunda 19 Mayıs'ta Selanik'te olmayı hedefliyorum" diye konuştu.