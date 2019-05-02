Türk televizyonlarının ve sinema perdelerinin aranan yüzlerinden biri olan Ezgi Mola kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır soruları sosyal medyada ve diğer internet platformlarında sık sık dile getirilmeye devam ediyor. Rol adlığı diziler, televizyon yapımları ve sinema filmlerinde gösterdiği performansla geniş kitlelerin gönlünde yer etmeyi başaran ünlü oyuncu, hayat hikâyesiyle de hayranlarını şaşırtıyor.

Gerek televizyonda yayınlanan programları, gerek rol aldığı dizileri, gerekse de oyuncu kadrosunda bulunduğu filmleriyle son dönemde Türk oyuncular arasında özel bir yere çıkartılan Ezgi Mola, zaman zaman özel hayatıyla da magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Sosyal medyanın da en çok sevilen ve hakkında en çok konuşulan ünlü oyuncularından biri olan Mola’nın son dönemdeki ilişkisi hakkında birçok sorular soruluyor.

“Henüz Ortada Evlilik Durumu Yok”

Geçtiğimiz günlerde Bebek’te magazin basınının objektiflerine yakalanan güzel oyuncu, bir arkadaşı olduğu bilinen kişinin özel butiğini ziyaret ettikten sonra, alışveriş yapıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şu anda rol aldığı “Alice” adlı müzikalin çalışmalarına 20 günlük bir ara verildiğini belirten Ezgi Mola, yer aldığı projedeki heyecanının ilk günkü gibi devam ettiğini ifade ett. “İlk kez denenen bir şey olduğu için hiç bitsin istemiyoruz” diyen ünlü oyuncu magazin basının özel hayatı ile ilgili olarak sorduğu sorulara da samimi cevaplar vermesiyle gönülleri bir kez daha kazandı. Gazeteciler ünlü oyuncuya, bir süredir birlikte olduğu Mustafa Sakallıile evlenip evlenmeyeceklerini sordu. Bu soruya şu şekilde yanıt veren Mola, “Şu an ortada bir şey yok. Öyle bir şey olsa zaten duyarsınız, saklamam. Tabii bunu sizden önce ilk annem duymak ister” dedikten sonra şu anda kendisine gelen senaryoları okuyarak değerlendirmeye aldığını belirtti.

Ezgi Mola Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

Geçtiğimiz dönemde sinemada gösterime giren Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncu kadrosu içinde yer alan ve büyük bir ilgiyle beklenen filmde Lerzan Berrak karakterine hayat veren Ezgi Mola, son dönemin en popüler Türk oyuncuları arasında yerini alıyor. Birçok internet kullanıcısı ünlü oyuncunun hayat hikayesini merak ediyor. Ezgi Mola kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir sorularının yanıtlarını ve güzel oyuncu hakkında merak edilen diğer tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Ezgi Mola, 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafının aslen Malatyalı olduğu bilinen Ezgi Mola küçük yaşlarından itibaren oyunculuğa ve tiyatroya ilgi duyuyordu. Nitekim lise eğitimi sırasında henüz öğrenciyken Müjdat Gezen Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Ezgi Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra da oyunculuk eğitimine Akademi İstanbul’da devam etmiştir.

Liseden mezun olduktan sonra girdiği Akademi İstanbul’da oyunculuk eğitimini tamamlayan Ezgi Mola, Aydoğan Temel’den de 2 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı. Televizyon yapımları arasında kariyerine ilk olarak yönetmenliğini Kartal Tibet’in üstlendiği Karate Can dizisiyle başladı. Daha sonra tiyatroda da sahne almaya başlayan güzel oyuncu, Çürük Elma adlı oyunda rol aldı. Takvimler 2002 yılını gösterdiğinde Unutma Beni adlı dizinin oyuncu kadrosu içinde yer aldı. Bu yapımdan bir sene sonra da yani 2003 yılında Sultan Makamı adlı dizide gösterdiği performansla tiyatro ve televizyon camiasında adından söz ettirmeye başladı.

2004 yılında BKM Mutfak kadrosunda yer alarak tiyatro kariyerine devam eden genç oyuncu, 2005 yılında yine BKM Mutfak yapımcılığında sinema perdesine taşınan ve yönetmenlik koltuğunda Aydın Bulut’un rol adlığı Hızlı Adımlar isimli televizyon filminde rol aldı. Filmdeki başarılı performansının ardından da kendisine BKM Atölye’nin kapıları açılmış oldu.

2005 yılında Ezgi Mola, Türkan Derya’nın yönetmenliğini üstlendiği Hırsız Polis adlı dizide rol alarak televizyon kariyerine hızlı bir giriş yaptı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve yönettiği Organize İşler filminin oyuncu kadrosuna adını yazdırmayı başardı.

Ödülleri

Ezgi Mola rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla da birçok ödülün sahibi olmuştur. Bunlar arasında 2007 yılında aldığı 12. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, Hayatımın Kadınısın adlı yapımın ardından kendisine takdim edildi. Güzel oyuncu 2010 yılında da rol adlığı Canım Ailem projesinin akabinde, 1. İsmail Cem Televizyon Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

Ezgi Mola Kimdir?

Ezgi Mola Kimdir?