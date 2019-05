Burak Özçivit Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

Türk televizyon yapımlarının aranan simalarından biri olan ünlü oyuncu Burak Özçivit’in hayat hikayesi merak ediliyor. Yakışıklı oyuncu modellik kariyerinden oyunculuğa adımını attığı günden bu yana geniş bir hayran kitlesine sahip. Türk televizyonlarından yayınlanan dizilerde ve sinema filmlerinde başarılı performans göstermesinin ardından özellikle sosyal medyada Burak Özçivit kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları sık sık sorulmaya devam ediyor.

Ünlüler camiasına mankenlik yaparak başlayan daha sonra da kamera karşısına geçerek birçok televizyon ve sinema yapımında başarılı bir şekilde oyunculuk kariyerine devam eden Özçivit, son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinin 2019 – 2020 yayın sezonunda devamı niteliğinde TRT1 ekranlarından yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Rolünün Hakkını Vermek İçin Yoğun Tempoda Çalışıyor

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul, bu sezon yayın yılına mayıs ayı içinde ekranlara gelecek olan final bölümüyle veda edecek. Sevilen dizinin hayranları her ne kadar bu gelişme için endişe duysa da TRT1’den sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Çünkü reyting rekorlarını alt üst eden Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni yayın döneminde Diriliş Osman adıyla devam niteliğinde bir diziyle sürdürüleceği kesinleşti. Diriliş Osman dizisinin başrolünde de Osman karakterine hayat verecek olan oyuncu Burak Özçivit oldu.

Diriliş Osman dizisinin hazırlıklarını son sürat devam ettiren ünlü oyuncu Burak Özçivit, haftanın 6 günü, günde 5 saat olacak şekilde rolü için çalışmalarını sürdürüyor. Son iki aydır çalıştığı Osman rolü için hazırlıklarını hızlandıran oyuncu, özel hocalar eşliğinde kılıç kullanma, at binme ve fitness derslerine devam ediyor.

Diriliş Osmankonseptiyle, Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Diriliş Ertuğrul dizisinin 2019 – 2020 yayın döneminde devamı olacak dizide başrolde Osman karakterini yakışıklı oyuncu Burak Özçivit canlandıracak. Bu gelişmenin kamuoyuna duyurulmasının ardından sevilen dizinin takipçileri ve Burak Özçivit’in hayranları şimdiden meraklanmaya başladı bile. Bilindiği üzere başrolünde Engin Altan Düzyatan’ın rol aldığı, reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinin mayısın son haftasında final yaparak televizyon ekranlarına veda edeceği duyurulmuştu. Senaryo gereği dizide sona gelinmesinin ardından hız kesmeden yeni bir senaryoyla Diriliş Osman dizisi hayranlarla buluşturulacak.

At Binme Derslerinde Özel Önlem Alınıyor

Diriliş Osman dizisinde başrolü oynayacak olan Burak Özçivit, yaklaşık 2 aydır yüksek tempoda bu rolün hakkını vermek için çalışmalarına devam ediyor. Ünlü oyuncu, özel eğitmenler tarafından kılıç kullanma ve at binme dersleri alıyor. Öte yandan başarılı oyuncunun at binme derslerinde bir kaza yaşamaması adına gerekli bütün önlemler alınıyor. Nitekim kauçuk bir zemin üzerinde gerçekleştirilen at binme derslerinde olası bir kaza anında Burak Özçivit’in yaralanmaması için bütün ihtimaller düşünülmüş. Bununla birlikte başarılı oyuncunun derslerinde, çalışma süresi boyunca sağlık ekibi de hazır olarak bekletiliyor.

Diriliş Osman dizisinin çekimlerine temmuz ayında başlanacak. Merakla beklenen dizi için Riva’da ayrı bir plato kurulduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinin başrolünde Osman karakterine hayat vermeye hazırlanan Burak Özçivit kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır soruları, son dönemde sıklıkla dile getirilmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun hayat hikayesini merak eden internet kullanıcıları araştırmalarını sürdürüyor.

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Özçivit, Kazım İşmen Lisesi’nden mezun oldu. Başarılı oyuncu en son Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu.

Kariyerine modellik yaparak başlayan Burak Özçivit 2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve “gelecek vadeden” seçildi. Yarışmada dikkatleri üstüne çeken Özçivit, Uğurken Erez Ajans ile çalışmaya başladıktan sonra mankenliği bırakarak cast ajansına geçiş yaptı.

Burak Özçivit 2005 yılında Best Model of Turkey yarışmasına tekrar katıldı ve birinci seçildi. Daha sonra da Best Model of The World podyumunda yer alan Özçivit bu yarışmada dünyanın en iyi 2. mankeni olma başarısını gösterdi.

Oyunculuk Kariyeri

2006 yılında Eksi 18 adlı diziyle oyunculuk kariyerine başlayan Burak Özçivit, 2007 yılında da ilk sinema filmi olan Musallat ile hayranlarının karşısına çıktı. 2008 yılında Zoraki Koca ve bir süre sonra da İhanet adlı dizilerde rol aldı. Küçük Sırlar adlı dizide Çetin’i canlandıran oyuncu, 2011 yılında da Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterine hayat vermişti.

