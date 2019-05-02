Kanuni Sultan Süleyman Kimdir?

Osmanlı İmparatorluğu’nun 10. padişahı ve 89. İslam halifesi olan I. Süleyman, günümüzde birçok televizyon dizisine ve bilgi yarışmalarına konu olarak gündemdeki yerini koruyor. Kanuni Sultan Süleyman kimdir sorularıyla pek çok internet kullanıcısı Yavuz Sultan Selim’in oğlu olan I. Süleyman’ın hayatı hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Batı dünyasında Muhteşem Süleyman, Doğu dünyasında ise adaletli yönetimi olması sebebiyle Kanuni Sultan Süleyman adıyla bilinen Osmanlı İmparatoru padişahının hayatı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını ve bilinmesi gereken önemli bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Son olarak Londra’da satılan ünlü portresi ile gündeme gelen Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatına ilişkin tüm önemli bilgiler yazımızda yer alıyor. Bilindiği üzere İtalyan ressam Gentile Bellini’nin takipçilerinden birinin yaptığı düşünülen Kanunu Sultan Süleyman’ın ünlü portresi İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan müzayede ile alıcı buldu.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Portresi Londra’da Satıldı!

Batı dünyasında Muhteşem Süleyman olarak bilinen Osmanlı İmparatorluğu’nun 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın çok ünlü bir portresi bulunuyor. Tarihçiler tarafından İtalyan asıllı ressam Gentile Bellini’nin öğrencilerinden biri olduğunu düşülen bir ressamın yaptığı düşünülen ünlü tablo, Londra’da gerçekleştirilen açık artırma ile alıcı buldu.

Müzayede evi Sotheby’s, kendi koleksiyonunda bulunan Kanuni Sultan Süleyman portresini açık artırma usulüyle satışa sundu. Dünyanın en ünlü hükümdarlarından biri olan I. Süleyman’ın bu portresi tam 5 milyon 323 bin 500 sterline alıcı buldu. Ünlü koleksiyon evi Sotheby’s müzayede sonucu Kanuni Sultan Süleyman’ın portresini satın alan kişinin ismini açıklamadı ancak portrenin satıldığını resmen duyurdu.

İslam Dünyasının Sanatları Koleksiyonu

Londra merkezli müzayede evi Sotheby’s “İslam Dünyasının Sanatları” adı altında düzenlediği koleksiyonu açık artırma usulüyle satışa sundu. Sotheby’s’den yapılan açıklamaya göre müzayede içeriğinde bulunan 311 parça arasında İtalyan ressam Gentile Bellini’nin öğrencilerinden birinin yaptığı düşünülen Kanuni Sultan Süleyman portresinin açık artırma sonucunda 5 milyon 323 bin 500 sterlin yani 41 milyon 440 bin lira karşılığında satıldığını duyurdu.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 10. padişahı olarak tahta çıktığı 1520 yılı civarlarında Venedik’te, Osmanlı sarayına girip çıkma izni bulunan diplomatların tariflerine dayanılarak yapıldığı düşünülen portreye yoğun ilgi vardı. Söz konusu Kanuni Sultan Süleyman’ın ünlü portresine, müzayede öncesinde 250 bin ila 350 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 900 bin ila 2 milyon 700 bin lira) değer biçilmişti.

Düzenlenen açık artırma ile ilgili açıklamalarda bulunan Sotheby’s Orta Doğu ve İslam Sanatı Uzmanı Alexandra Roy, söz konusu Kanuni Sultan Süleyman portresinin koleksiyon içindeki en değerli iki eserden biri olduğunu ifade etti.

Popüler kültürde birçok sinema, televizyon dizisi ve bilgi yarışmalarına konu olan Kanuni Sultan Süleyman kimdir soruları güncelliğini koruyor. İnternet üzerinden de sık sık bu konuyla ilgili araştırma yapan kullanıcılar, Osmanlı İmparatorluğu’nun 10. padişahı olarak tahta çıkan Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Yavuz Sultan Selim’in oğlu I. Süleyman hakkında bilinmesi gereken önemli bilgiler…

Kanuni Sultan Süleyman, 27 Nisan 1495 tarihinde pazartesi günü Trabzon’da dünyaya geldi. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi ise Hafsa Hatun’dur. Kanuni Sultan Süleyman’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun tahtında oturduğu dönem, Türk sancağının dünya üzerinde doruk noktasına çıktığı bir devir olarak tarihe geçmiştir. Babası Osmanlı İmparatorluğu’nun 9. padişahı olan Yavuz Sultan Selim onu henüz küçük yaşlarından itibaren üzerine titreyerek yetiştirmeye başladı. Daha önce bir benzeri görülmemiş derecede terbiye ve tahsil gördü. İlk eğitimini annesi ve ninesi olan Gülbahar Hatun’dan aldı.

Şehzade Süleyman Kara Kızoğlu Hayreddin Hızır Efendi’den tarih, fen, edebiyat ve din dersleri aldı. Kanunlar gereği önce Şarki Karahisar’a ardından da Bolu’ya, bir süre sonra da Kefe sancak beyliğine tayin edildi.

30 Eylül 1520 Yılında Tahta Çıktı

Şehzade Süleyman 1520 yılında İstanbul’a gelerek babasının kardeşleri ile verdiği mücadeleden sonra 25 yaşında tahta çıktı. Her konuda oldukça ciddi olduğu bilinen Kanuni Sultan Süleyman, kendinden emin, azim ve irade sahibi bir padişahtı. Yapacağı işleri aceleye getirmeden, kapsamlı olarak düşünerek almış olduğu karardan asla geri dönmezdi. Yardımcılarına her zaman kabiliyet derecelerine göre işler verirdi. Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar kuşatmasında 7 Eylül 1566 yılında, 71 yaşındayken vefat etti.

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir?

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir?