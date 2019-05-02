Çarpışma 20. Bölüm 2. Fragman Yayınlandı! Kadir ve Cansız Karşı Karşıya Geliyor!

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çarpışma tüm heyecanı ile devam ediyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin her hafta yayınlanan bölümleri nefesleri kesiyor. Geniş bir izleyici kitlesiyle pür dikkat izlenen dizide yeni bölüm heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Sevilen dizinin hayranları bu hafta ekranlara gelecek olan Çarpışma 20. bölüm hakkında meraklarını gizleyemiyor. Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olan Çarpışma dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Çarpışma 20. bölüm 2. fragmanı geçtiğimiz gün Show TV tarafından hem internet üzerinden hem de televizyon ekranlarından yayınlandı!

Ay Yapım’ın yapımcılığının üstlendiği Çarpışma dizisi hem etkileyici senaryosu hem de başarılı oyunculuklarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Yayın hayatına girdiği günden bu yana her hafta izleyici sayısını artırarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Çarpışma dizisinde bu haftada da nefesler tutulacak. Çarpışma 20. bölüm yine sevenlerini ekran başına kilitleyecek bir senaryo ile izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çarpışma 20. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı! Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Yaşanacak?

Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ve reyting listelerinde yayın tarihinde üst sıralara oynayan Çarpışma dizisini yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor. Sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer alan Çarpışma yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandığı andan itibaren yine çok konuşuldu. Sevilen dizinin hayranları yeni bölümde neler olacağını şimdiden tartışmaya ve sabırsızlıkla beklemeye başladı. İşte Show TV ekranlarının en sevilen yapılmalardan biri olan Çarpışma 20. bölüm 2. fragmanından ilk kareler…

Show TV geçtiğimiz gün sevilen dizi Çarpışma yeni bölümünün 2. fragmanını dizinin hayranlarına sundu. Bu hafta ekranlara gelecek olan bölümün 2. tanıtım filmi olan fragmanda; Zeynep, Haydar’a tüm gerçekleri aktarıyor. Cansız’ın Kadir’in babası olduğunu söylüyor. Bunun yanında Zarif’in aslında Cansız’ın ta kendisi olduğunu öğrenen Kadir, sinir krizleri geçiriyor. En sonunda Kadir ve Cansız karşı karşıya geliyor!

Çarpışma dizisinin 20. bölüm 2. fragmanında dikkat çeken bir diğer detay ise, Kadir’in Asiye’ye ilk defa “anne” demesi oluyor. Zeynep, Haydar’a tüm gerçekleri aktarıyor. Kadir, Cansız ile Zarif’in aynı kişi olduğunu öğrendiği anda öfkeden kuduruyor ve sonunca Cansız’ın karşısına çıkıyor.

Çarpışma 20. Bölümde Neler Yaşanacak?

Çarpışma dizisinin bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümünde, Kadir, Zarif’in gözlerinin içine bakar. Aklındaki soru işaretleri bir bir uçuşurken onun Cansız olduğuna olan inancı ve şüpheleri giderek artar. Veli de bu sırada Cansız’ı büyük bir kin ile süzer. Ortamda gerginlik rüzgarları esmektedir. Zeynep de yoğun baskı altında kalmıştır. Gerçeği bilen Zeynep, bu stresli ortamda yapılacak çok küçük bir hatanın, Kadir’in baba katılı olmasına sebep olacağını iyi bilmektedir. Kadir ve Zarif’in hesaplaşması başlar. Öte yandan Kerem ve Cemre de Meral’i hastaneye yetiştirir.

Yakup telefonla Demir’i arar ve ona ölüm tehditleri savurur. Demir ve Belma, Yakup’un kuyusunu kazmak için yaptıkları büyük planı uygulamaya koyarlar. Meral de intikam almak için sabırsızlanmaktadır. Cemre, Belma ve Demir’i alt üst edecek bir plan yapıp harekete geçer. Cemre, annesinin günlüğünü ele geçirip baştan sona okumaya başlar ve okuduklarından sonra hayatına bambaşka bir boyut kazandırmış olur. Kerem, Cemre’nin her zaman yanında olmaya gayret etmektedir.

Kadir’in kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmadan Zarif’i salmaya hiç niyeti yoktu. Zeynep, Kadir’in gerçekleri öğrenmesinden ve onu öldürmesinden büyük endişe duyar. Bu sırada Zeynep Kadir’i engelleyebilmek adına onu durdurabilecek olan son kişiye gider. Tüm bildiklerini ve gerçekleri ona anlatır. Fakat Kadir’in Zarif’in gerçekte Cansız olduğunu öğrenmesi durumunda onu durdurabilecek ne bir söz ne de bir güç olduğunun farkında değildir.

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Kerem Çatay ve Pelin Diştaş’ın ortaklığında ekranlardaki yerini alan Çarpışma dizisinin yönetmenliğini de Uluç Bayraktar yapmaktadır. Senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme alıp televizyona uyarladığı sevilen dizi Çarpışma’nın başrollerinde; Türk televizyon yapımlarının aranan simaları Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer almaktadır.

Merakla beklenen Çarpışma 20. bölümü 2 Mayıs Perşembe günü akşam 20.00’de Show TV’de!

Çarpışma 20. Bölüm 2. Fragman Yayınlandı!

Çarpışma 20. Bölüm 2. Fragman Yayınlandı!